호주서 시드니 유대인 총격 한달여만에 또 총격…3명 사망

호주에에서 시드니 총격 테러 희생자를 애도하는 추모의 날 행사가 전국적으로 열린 가운데 총격 사건이 또다시 발생해 3명이 사망했다.

22일(현지시간) 호주 경찰은 호주 남동부 뉴사우스웨일스(NSW)주의 레이크 카젤리고 마을에서 총격 사건이 벌어져 여성 2명, 남성 1명 등 3명이 숨졌다고 밝혔다. 중상을 입은 다른 남성 1명은 병원으로 옮겨졌으며 생명엔 지장이 없는 것으로 알려졌다.

현지 매체 시드니모닝헤럴드는 총격범 1명이 장총을 가지고 마을에 숨어 있었으며, 이번 사건은 가정 폭력과 관련된 것으로 추정된다고 전했다.

경찰은 중무장한 경력을 현장 일대에 투입해 도주한 범인 수색에 나섰다. 또 사회관계망서비스(SNS)에 "현재 레이크 카젤리고에서 경찰 작전이 진행 중"이라면서 "시민들은 해당 지역을 피하고, 지역 주민들은 실내에 머물러 줄 것을 당부한다"고 밝혔다.

지난해 12월 13일 15명이 숨진 시드니 유대인 축제 총격 테러로부터 한 달여 만에 총격 사망 사건이 발생하면서 현지에선 총기 범죄에 대한 우려가 커지고 있다.

지난 20일 호주상·하원은 총격 테러에 대응해 총기 규제를 강화하고 증오 범죄를 단속하는 총기 규제법을 통과시켰다. 이 법은 호주 시민에게만 총기 소지를 허가하고, 허가 시 국내 정보기관 호주안보정보원(ASIO)의 정보를 활용해 신원 조회 절차를 강화하며, 정부가 민간 소유 총기 수십만 자루를 사들여 폐기하는 내용을 담고 잇다.

한편 이날 호주 국민 수백만명은 1분간 묵념을 시간을 가지고 가정집 창문과 현관에 촛불을 밝히는 등 시드니 총격 테러 희생자들을 애도하는 추모의 날 행사를 가졌다. 또 시드니 오페라하우스에서는 희생자 유족이 참여한 가운데 '빛이 이길 것이다'(Light Will Win)이라는 주제로 추모식이 열렸다.

유대인 모자 키파를 쓰고 참석한 앤서니 앨버니지 호주 총리는 "여러분은 빛과 자유의 축제를 기념하기 위해 (유대인 축제에) 왔지만, 증오의 폭력에 직면했다"면서 "이 악으로부터 여러분의 사랑하는 사람들을 지켜드리지 못해 진심으로 죄송하다"고 밝혔다.

앨버니지 정부는 고위급 조사위원회를 구성, 당국이 시드니 총격 테러와 반유대주의를 막기 위해 필요한 조치를 했는지 등을 조사할 예정이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



