'무신사 스토어', 롯데百 잠실점서 첫 숍인숍 매장 오픈

키네틱 그라운드 내 268평 규모

100여개 브랜드 입점…오픈 기념 이벤트

무신사가 롯데백화점 잠실점에 오프라인 패션 편집숍 무신사 스토어를 선보인다고 21일 밝혔다. 이는 무신사 스토어가 백화점에 입점하는 첫 번째 사례다.

오는 23일 오픈하는 무신사 스토어 롯데백화점 잠실점은 롯데백화점 2층에 약 892.5㎡(약 268평) 규모로 조성된다. 매장은 ▲걸즈 ▲영 ▲워크&포멀 ▲플레이어(스포츠) ▲포우먼 ▲슈즈 ▲백&캡클럽 ▲잡화 등 잠실 상권의 젊은 층 고객 수요와 취향을 고려한 큐레이션을 선보인다. 여기에 ▲더콜디스트모먼트 ▲미세키서울 ▲아캄 ▲에이이에이이 ▲허그유어스킨 등 무신사에서 엄선한 100여 개의 브랜드가 참여한다.

무신사 스토어 롯데백화점 잠실점.무신사 제공. AD 원본보기 아이콘

잠실은 쇼핑과 문화, 관광, 교통, 대규모 주거단지가 집결된 핵심 상권으로 20·30세대 및 외국인 관광객의 유입이 매우 활발한 지역이다. 특히 무신사 스토어가 들어서는 롯데백화점 잠실점 2층은 20·30세대 젊은 고객층 확보를 위해 최근 새롭게 선보인 K패션 전문관 '키네틱 그라운드'가 조성되어 있다. 무신사의 화제성과 브랜드 큐레이션 역량이 키네틱 그라운드와 만나 시너지를 창출할 것으로 기대된다.

무시사는 그동안 무신사 스토어를 대구 동성로, 서울 홍대, 성수, 강남 등 가두점(로드숍)과 쇼핑몰 숍인숍(Shop-in-shop) 형태로 운영해왔다. 지난해 12월 아이파크몰 용산점에 숍인숍 형태로 처음 선보인 '무신사 메가스토어 용산'은 오픈 한 달 만에 약 42만 명이 방문하는 등 흥행을 이어가고 있다.

매장 오픈을 기념해 프로모션과 이벤트도 다양하게 진행된다. 오픈 당일인 23일에는 무신사 인기 상품으로 구성된 '슈퍼백'을 4만9900원에 선착순 판매한다. 다음달 1일까지 롯데월드몰 내 주요 식음료(F&B) 매장 및 롯데월드 어드벤처와 제휴 이벤트를 전개한다. 무신사 스토어 구매 고객에게는 롯데월드 입장권 42% 할인 혜택을, 롯데월드 이용권 소지 고객에게는 무신사 스토어 10% 할인 혜택을 제공할 예정이다.

무신사 관계자는 "앞으로도 전국 주요 거점에 가두점과 숍인숍 등 다양한 포맷의 무신사 스토어를 전략적으로 출점하여 입점 브랜드와 고객 간의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>