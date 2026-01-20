본문 바로가기
靑, '통합 지방정부 재정지원 TF' 출범…단장에 김용범 정책실장

송승섭기자

입력2026.01.20 11:21

수정2026.01.20 11:22

청와대가 20일 지방 재정지원을 논의하는 '통합 지방정부 재정지원 태스크포스(TF)'를 구성했다고 밝혔다.


김남준 청와대 대변인의 서면 브리핑에 따르면 TF 단장은 청와대 정책실장이 맡고, 재정기획보좌관과 기획예산처 차관이 공동 간사를 담당한다.

또 청와대 정무수석과 경제성장수석이 구성원으로 참여하고, 재정경제부·행정안전부·국토교통부·산업통상부·교육부 차관 등도 TF에 포함됐다.


김 대변인은 "청와대 재정기획보좌관 주관으로 관계부처 국장급과 청와대 관련 수석·비서관실 행정관으로 구성된 실무 TF도 함께 운영할 계획"이라면서 "정부는 1월 중 신속히 1차 회의를 개최하고, 통합 지방정부 재정지원 세부 방안을 속도감 있게 마련해 발표하겠다"고 알렸다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
