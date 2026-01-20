靑, '통합 지방정부 재정지원 TF' 출범…단장에 김용범 정책실장

청와대가 20일 지방 재정지원을 논의하는 '통합 지방정부 재정지원 태스크포스(TF)'를 구성했다고 밝혔다.

김남준 청와대 대변인의 서면 브리핑에 따르면 TF 단장은 청와대 정책실장이 맡고, 재정기획보좌관과 기획예산처 차관이 공동 간사를 담당한다.

또 청와대 정무수석과 경제성장수석이 구성원으로 참여하고, 재정경제부·행정안전부·국토교통부·산업통상부·교육부 차관 등도 TF에 포함됐다.

김 대변인은 "청와대 재정기획보좌관 주관으로 관계부처 국장급과 청와대 관련 수석·비서관실 행정관으로 구성된 실무 TF도 함께 운영할 계획"이라면서 "정부는 1월 중 신속히 1차 회의를 개최하고, 통합 지방정부 재정지원 세부 방안을 속도감 있게 마련해 발표하겠다"고 알렸다.





