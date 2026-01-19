오늘의집 "3D·AI 인테리어 검색 24배·이용자 63%↑"

"실패 두려움 줄이자 이용자 몰려"

오늘의집은 '3D·AI 인테리어' 키워드 검색량과 관련 서비스 이용자 수가 큰 폭으로 증가했다고 19일 밝혔다.

오늘의집 검색 시스템에 따르면 지난해 3D·AI 인테리어 관련 키워드 검색량은 전년 대비 약 24배 늘었다. 사용자 수도 증가세다. 2023년 이후 오늘의집이 제공하는 관련 서비스 사용자는 연평균 약 63%씩 늘어나는 추세다.

오늘의집의 3D·AI 인테리어 서비스는 크게 모바일 앱에서 이용 가능한 '3D 방꾸미기', 'AI 방꾸미기'와 PC 웹사이트 접속 시 이용할 수 있는 '3D 인테리어' 세 가지다.

3D 방꾸미기는 모바일 앱에서 방 크기와 구조를 직접 설정한 뒤 실제 제품의 형태와 사이즈를 반영한 3D 모델을 배치할 수 있는 서비스로, 방 단위의 공간 인테리어에 주로 활용한다. AI 방꾸미기는 유저가 올린 집 사진에 맞춰 생성형 AI가 다양한 공간 디자인 및 제품을 제안해주는 서비스이고, 3D 인테리어는 실제 집 도면을 불러와 3D 모델을 배치할 수 있는 서비스다.

오늘의집은 이같이 서비스 이용자가 급증의 배경으로 유저들의 인식 변화를 꼽았다. 오늘의집을 단순히 가구나 소품을 사는 커머스 앱이 아닌 자신의 공간을 기획하고 설계하는 솔루션으로 활용한다는 분석이다. 인테리어의 가장 큰 진입장벽인 '실패에 대한 두려움'을 줄일 수 있다는 점이 3D·AI 인테리어 서비스의 가장 큰 장점이란 설명이다.

오늘의집 관계자는 "앞으로도 고도화한 기술 혁신을 통해 누구나 제약 없이 '집의 변화를 쉽게' 경험할 수 있는 최고의 라이프이벤트 통합 솔루션으로 나아갈 것"이라고 했다.





