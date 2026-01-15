본문 바로가기
한국마사회, 은퇴경주마 승용전환 지원사업 접수

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.15 16:35

조련비 최대 550만원 지원… 21일까지 1차 신청

한국마사회가 은퇴경주마의 안정적인 퇴로 마련과 말 복지 증진을 위해 '2026년 은퇴경주마 승용전환 지원사업' 1차 신청을 오는 21일까지 접수한다.


한국마사회는 경주마로서 역할을 마친 말들이 승용마로 새로운 삶을 시작할 수 있도록 조련 비용을 지원하는 '은퇴경주마 승용전환 지원사업'을 추진한다고 15일 전했다.

올해는 약 100두를 대상으로, 말 한 마리당 최대 550만원의 조련비를 지원한다.


2026년 사업은 총 4차에 걸쳐 신청받는다. 1차 신청은 이달 2일부터 21일까지 진행되며, 사업 시작일은 22일이다. 2차 신청은 4월 1일부터 시작된다.


지원 대상은 은퇴 후 180일 이내의 경주마 또는 은퇴 예정 경주마로, 한국마사회 그린승마존 승용조련 특화시설(33개소), 농림축산식품부 지정 거점조련센터(4개소), 말산업 전문인력 양성기관(11개소) 등에서 참여할 수 있다.

지원금은 1차 평가와 2차 평가를 거쳐 차등 지급된다. 두 차례 평가를 모두 통과하고 승마대회 완주 또는 품평회 등급을 획득한 경우 최대 550만원의 조련비를 받을 수 있다.


신청을 원하는 승마시설과 마주, 조교사는 말복지교육 수료증과 사업신청서, 수의진단서를 갖춰 한국마사회 말복지부 이메일로 제출하면 된다.


한국마사회 관계자는 "이번 사업을 통해 은퇴경주마들이 승용마로 제2의 삶을 살아갈 수 있는 기반을 마련하고, 국내 말 복지 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.


사업과 관련한 자세한 내용은 한국마사회 말산업정보포털 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

렛츠런파크부산경남.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
