[포토] 중소기업인 신년인사회

김기문 중소기업중앙회 회장,더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표, 한성숙 중소벤처기업부 장관 등 참석자들이 13일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 2026 중소기업인 신년인사회에서 떡케이크를 자른 뒤 기념촬영을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>