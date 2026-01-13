삼성증권, 금융자산 30억 이상 '초고액자산가' 고객 6000명 돌파

국내 자산관리 시장을 선도하고 있는 삼성증권이 업계 최초로 금융자산 30억원 이상 고객 수 6000명 시대를 맞았다.

13일 삼성증권에 따르면 이달 6일 기준 30억원 이상 고객 수는 6223명을 2024년 말 대비 58.2% 증가했다.

같은 기간, 삼성증권의 고액자산가의 자산 규모 역시 폭발적으로 성장했다. 법인을 제외한 개인 고객 자산이 2024년말 대비 70% 가까이 상승, 약 135조원을 달성해 자산 관리 분야에서 큰 성과를 보인 것으로 나타났다.

이른바 '신흥부자'로 불리는 30대와 40대에서도 고액자산가의 비중이 많이 늘어났다. 30억원 이상 금융자산을 보유한 30대의 수가 2024년말 대비 77.0% 가량 증가했다. 40대 역시 같은 기준으로 79.8% 늘어났다. 전 연령대에서 가장 큰 증가 폭을 보였다.

한편 삼성증권은 고액자산가들의 투자 동향을 분석한 결과 ▲국내 주식 투자 비중↑ ▲반도체·로봇 등의 키워드를 살펴볼 수 있었다.

실제로 삼성증권 30억원 이상 고액자산가의 포트폴리오(지분성 제외)를 분석해 본 결과 2024년 말 국내 주식이 전체 포트폴리오에서 차지하는 비중이 32%였던 반면 이달 6일 기준 국내 주식의 투자 비중이 44%로 늘었다. 국내 주식에 대한 투자 선호도가 많이 증가한 것을 알 수 있었다.

2025년 한 해 동안 초고액자산가의 국내 주식 순매수 상위 종목(ETF 제외)은 삼성전자, 삼성전자우, 현대모비스 순으로 나타났다.

이는 반도체 업황의 강력한 회복 및 로봇 산업의 확장성에 대한 기대감을 담고 있는 것으로 해석된다.

삼성증권 관계자는 "예탁자산 30억원 이상 고객 5000명 돌파 달성 약 3개월 만에 6000명을 돌파한 것은 고객 중심 가치를 최우선에 두는 삼성증권의 확고한 원칙의 결과"라며 "앞으로도 변화하는 시장 환경 속에서 고객에게 맞춤형 투자 솔루션을 제공해 업계를 선도해 나가겠다"고 밝혔다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



