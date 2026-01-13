'국내 최대 반도체 ETF' TIGER 반도체TOP10 ETF, 3조원 돌파

미래에셋자산운용은 'TIGER 반도체TOP10 ETF' 순자산이 3조원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 12일 기준 TIGER 반도체TOP10 ETF 순자산은 3조3667억원을 기록했다. 국내 반도체 테마 ETF 중 최초로 순자산 3조원을 돌파한 기록이자, 동일 테마 내 역대 최대 규모다.

'FnGuide 반도체TOP10 지수'를 추종한다. 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 국내 주요 반도체 기업 10종목에 집중 투자하는 것이 특징이다. 12일 기준 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25.4%, 32.7% 편입하고 있어 국내 반도체 ETF 중 두 종목 비중이 가장 높다. 최근 1년 수익률은 123.92%를 기록하며 반도체 업종 강세의 수혜를 받았다.

최근 반도체 업황 수혜 기대 속에 개인투자자의 자금 유입이 반도체 테마 ETF로 집중되고 있다. TIGER 반도체TOP10 ETF는 연초 이후 개인 순매수 금액이 2115억원에 달하며, 국내 반도체 테마 ETF 중 1위를 기록하고 있다.

미래에셋자산운용은 TIGER 반도체TOP10을 비롯해 ▲레버리지 상품인 TIGER 반도체TOP10레버리지 ETF ▲반도체 산업 전반에 투자하는 TIGER 반도체 ETF ▲AI 반도체 핵심 공정에 집중하는 TIGER AI반도체핵심공정 ETF 등 4종의 국내 반도체 ETF 라인업을 보유하고 있다.

미래에셋자산운용 ETF운용본부 정의현 본부장은 "현장에서 메모리 반도체 공급 부족이 본격화되며 현물 가격이 빠르게 상승하고 있다"며 "TIGER 반도체TOP10 ETF는 한국 반도체 산업을 대표하는 핵심 투자수단으로 자리매김할 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



