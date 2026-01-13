[특징주]'쏘카 이재웅' 유투바이오, 대웅 투자 유치에 '上'

유투바이오 유투바이오 221800 | 코스닥 증권정보 현재가 5,490 전일대비 1,265 등락률 +29.94% 거래량 2,103,863 전일가 4,225 2026.01.13 10:14 기준 관련기사 제약바이오, 새로운 주도주로 부상하나? 기회를 더 크게 살리려면[특징주]진단키트주, 신종 코로나 발견 소식에 '강세' 전 종목 시세 보기 close 가 13일 장 초반 상한가를 기록했다. 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 166,800 전일대비 3,900 등락률 -2.28% 거래량 9,518 전일가 170,700 2026.01.13 10:14 기준 관련기사 [신년사]이창재 대웅제약 대표 "출근길 설레고 미래 걱정 없는 회사 만들 것"대웅제약 엔블로, 인도네시아 품목허가 획득대웅제약, 당뇨 치료 진료지침 개정 후 전략 논의 전 종목 시세 보기 close 의 투자를 유치하면서 매수세가 몰린 것으로 보인다.

이날 오전 9시 49분 기준 코스닥 시장에서 유투바이오 주식은 전 거래일 대비 29.94% 오른 5490원에 거래되고 있다. 주가는 4545원으로 출발한 직후 상승 폭을 키워 상한가로 직행했다.

전날 유투바이오는 타법인증권취득자금약 120억원을 조달하고자 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 제3자배정 대상자는 대웅(238만8278주)이다. 같은 날 대웅제약도 전략적 투자 목적에서 보유 중인 자기주식 56만4745주를 현물출자 방식으로 유투바이오에 처분한다고 공시했다. 처분 단가는 주당 2만1500원으로, 처분 예정 금액은 121억원 규모다. 지분 교환이 완료되면 유투바이오는 대웅 주식 0.97%를, 대웅은 유투바이오 지분 14.99%를 각각 보유하게 된다.

대웅제약과 유투바이오의 지분 맞교환은 대웅제약이 디지털 헬스케어 사업 투자를 본격화하는 행보로 풀이된다. 앞서 대웅제약은 올해 글로벌 헬스케어 기업으로 도약하겠다는 비전을 제시한 바 있다. 유투바이오는 국내에서 체외진단검사 서비스와 의료 IT 솔루션 사업을 영위하는 코스닥 상장사로 최대주주는 이재웅 전 쏘카 대표다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>