총 13개국 74명 의료진 참석

대웅제약은 글로벌 의료진 대상 학술 프로그램 '나보타 마스터 클래스(NABOTA Master Class·NMC) Spring in Korea'를 성공적으로 개최했다고 16일 밝혔다. 이번 행사는 이달 13일부터 15일까지 2박 3일간 태국·브라질·칠레 등 총 13개국 74명의 의료진을 대상으로 머큐어 서울 마곡·코엑스 마곡·이대서울병원·대웅제약 향남공장 등에서 진행됐다.

NMC는 늘어나는 글로벌 보툴리눔 톡신 시장 수요에 맞춰 대웅제약이 의료진 역량 강화와 학술 교류를 활성화 하기 위해 운영하는 교육 플랫폼이다. 이번 NMC에서 대웅제약은 'SAFETY ON, BEAUTY ON'이라는 브랜드 메시지를 중심으로, 학술 프로그램부터 생산시설 투어에 이르기까지 나보타의 안전성과 품질 경쟁력을 다각도로 조명하는 데 집중했다. 최근 톡신 시술이 고용량·정기적으로 변화하면서, 이러한 환경에서도 일관되게 유지되는 제품 안전성이 핵심 기준으로 부상하고 있기 때문이다.

대웅제약이 이달 13일부터 개최한 ‘NMC Spring in Korea’ 참가한 의료진이 단체사진을 촬영하고 있다. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

행사 첫날 진행된 이론 강의 세션은 'Evidence & Safety'를 주제로 구성됐다. ▲리을피부과 최호성 원장의 보툴리눔 톡신 미용 시술의 글로벌 트렌드와 최신 주입 기법·안전성 ▲웰스피부과 최원우 원장의 글로벌 데이터를 바탕으로 살펴본 톡신별 확산도와 지속성 강의 ▲오아로피부과 노원점 정재윤 원장의 나보리프트·나보글로우 및 칼슘 하이드록실아파타이트(CaHA)를 활용한 시너지 복합시술과 실제 임상 적용 사례 강의에 이어, 예미원피부과 윤춘식 원장이 좌장을 맡은 ▲글로벌 KOL의 시술법 트렌드와 임상 케이스 공유 글로벌 세션 등 다채로운 프로그램이 이어졌다.

이번 행사의 가장 큰 차별점 중 하나인 해부학 세션은 보툴리눔 톡신 주사 시술의 정확도와 안전성을 실질적으로 높일 수 있도록 설계됐다. 세계해부학회 부회장을 역임하고 있는 이대서울병원 한승호 교수는 카데바 기반의 해부학 교육과 페이스 페인팅 세션을 통해 안면부 해부학 구조와 층별 주입 포인트를 설명했다. 이어 이원생중계를 통한 나보리프트?나보글로우 시연과 조별 1대1 핸즈온 트레이닝이 진행되었으며, ▲벤자민피부과 노성민 원장 ▲잇츠미 안산 국지수 원장 ▲잇츠미 세종 배경태 원장 ▲빌라드스킨피부과 박영운 원장 ▲피어봄의원 강남점 장효승 원장 등 8명의 연자가 참여해 체험형 학습과 실전 적용이 연계된 집중도 높은 프로그램이라는 호평을 받았다.

특히 나보타의 대표적 고유 시술법인 나보리프트(NABOLIFT) 및 나보글로우(NABOGLOW)는 국내외 의료진의 꾸준한 관심을 받고 있는 만큼 실제 임상 현장에서 활용 가능한 시술 노하우와 경험을 공유하는 세션이 뜨거운 호응을 얻었다. '나보리프트'는 근육층 중심의 리프팅?윤곽 개선을 극대화하는 시술법, '나보글로우'는 진피층 중심의 피부결?피부톤?모공 개선에 초점을 두는 시술법으로 알려져 있다.

현장에 참가한 인도네시아 리쥬비네이티드 클리닉(Rejuvenated Clinic)의 하르디오노 테디 사푸트라 원장은 "이번 프로그램은 단순한 시술 시연을 넘어 실제 임상에서 바로 적용 가능한 구체적인 시술법과 노하우를 공유할 수 있었다는 점에서 의미가 컸다"며, "특히 라이브 시연과 핸즈온 트레이닝이 유기적으로 구성돼 시술 이해도를 높이는 데 도움이 됐다"고 소감을 전했다.

대웅제약 향남공장 투어 역시 주요 프로그램 중 하나로 운영됐다. 의료진들은 기존 공장과 신공장의 주요 설비를 둘러보며 나보타의 품질관리 체계와 생산 인프라를 직접 확인했다. 무균 공정과 주요 생산설비, 자동화 물류 시스템 등을 체험하는 과정을 통해 나보타의 안전성과 신뢰성을 뒷받침하는 제조 경쟁력을 확인했다는 평이다.

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윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 "이번 NMC는 '안전성(Safety)'이라는 나보타의 핵심 가치를 행사와 커리큘럼 전반에 일관되게 반영해 글로벌 의료진이 직접 체감할 수 있도록 구성한 것이 가장 큰 특징"이라며, "대웅제약은 앞으로도 나보타만의 고유 시술법과 임상 경험을 확산하는 차별화된 글로벌 학술 플랫폼을 통해 브랜드 경쟁력과 글로벌 리더십을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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