롯데, 12월 예측 가능한 수시채용…12개 계열사 모집

내달 1일부터 시작

30여개 직무서 신입사원 선발

서울·부산서 잡카페도 개최

롯데는 다음 달 1일부터 '예측 가능한 수시채용'을 시작한다고 30일 밝혔다.

예측 가능한 수시 채용은 채용 계획이 있는 계열사들의 전형 시작일을 3, 6, 9, 12월에 맞춰 진행하는 롯데의 채용 방식이다. 이번 채용에는 롯데바이오로직스, 롯데이노베이트 롯데이노베이트 286940 | 코스피 증권정보 현재가 19,590 전일대비 110 등락률 +0.56% 거래량 9,140 전일가 19,480 2025.11.28 15:30 기준 관련기사 롯데, 예측가능 수시채용 돌입…직무 전문성 마니아형 인재 선발롯데百, 유통군 첫 직무급제 추진…민노총 "비민주적 절차" 노동부 민원롯데, 베트남 하노이서 첫 해외 채용 박람회 개최 전 종목 시세 보기 close , 롯데건설, 롯데홈쇼핑 등 12개 계열사가 참여한다. 영업, 마케팅, MD(상품기획) 등 30여개 직무에서 신입사원을 모집한다.

롯데월드타워몰 전경. 롯데물산 제공

롯데홈쇼핑은 실무 중심 전형인 '아이엠(I'M) 전형'을 통해 PD 직무에 적합한 인재 발굴에 나선다. I'M 전형은 실무형 인재를 선발하기 위해 지난해 6월부터 도입했으며, 실무 수행 역량과 직무 비전 등을 평가 기준으로 삼는다. 일반 전형과 달리 직무 관련 본인 경험과 역량을 담은 포트폴리오를 1차로 평가하고, 이후 현장 오디션 과정에서 직무 역량을 검증한다.

롯데는 예측 가능한 수시채용과 함께 대외 소통 활동도 강화하며 우수 인재 발굴에 힘쓰고 있다. 대표적으로 3월과 9월 수도권 주요 대학 리쿠르팅에 참석해 그룹에서 추구하는 인재상에 대해 알리고, 6월과 12월에는 각 계열사 인사담당자와 현직자가 참여하는 잡카페를 개최해 대학생·취업준비생을 대상으로 직무와 관련된 채용 상담을 진행하고 있다.

2025 롯데 예측 가능한 수시 채용 12월 포스터. 롯데 제공

다음 달 1일과 4일에도 롯데월드타워와 롯데호텔 부산에서 '2025 윈터 롯데 잡카페'를 각각 개최한다. 잡카페에서는 직무 탐색부터 자기소개서 컨설팅까지 실제 취업 과정에 필요한 프로그램을 제공한다. 서울에서는 롯데백화점, 롯데웰푸드, 롯데칠성 등 20개 계열사·25개 직무의 채용담당자와 현직자들이, 부산에서는 롯데자이언츠, 롯데월드, 롯데GRS 등 10개 계열사·14개 직무의 채용담당자와 현직자들이 참여해 취업준비생들과 소통한다.

롯데 관계자는 "예측 가능한 수시채용과 잡카페를 연계해 취업준비생들이 롯데의 직무 환경을 보다 깊이 이해하고 자신의 커리어를 설계할 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 취업 관련 실질적 기회를 제공하는 프로그램으로 지속 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



