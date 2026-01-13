본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주]HD현대중공업, 올해 특수선 수주 증가 기대감에 강세

송화정기자

입력2026.01.13 09:28

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

HD현대중공업 이 올해 특수선 수주 증가 기대감에 4%대 강세를 보이고 있다.


13일 오전 9시26분 현재 한국거래소에서 HD현대중공업은 전일 대비 2만5000원(4.14%) 오른 62만9000원에 거래되고 있다.

이날 한국투자증권은 HD현대중공업에 대해 특수선 수주 효과에 힘입어 적정 기업가치가 점진적으로 우상향할 것으로 전망하고 목표주가를 73만원으로 기존 대비 2.8% 상향 조정했다.


강경태 한국투자증권 연구원은 "올해 특수선 수주 목표가 30억달러 이상으로, 이는 올해 연간 조선 부문 수주 목표 145억달러의 20% 이상을 차지하는 것이며 지난해 특수선 수주 성과의 약 3배"라면서 "올해는 수주 목표가 높고 파이프라인도 풍부해 특수선 수주 곳간을 넉넉하게 채우는 해로, 올해 특수선 수주 성과는 2028년 실적 추정치 상향으로 이어질 것"이라고 설명했다.

[특징주]HD현대중공업, 올해 특수선 수주 증가 기대감에 강세
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

트럼프 이자율 상한 주장에 美은행·카드 주가 급락…업계 반발

새로운 이슈 보기