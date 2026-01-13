[특징주]HD현대중공업, 올해 특수선 수주 증가 기대감에 강세

HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 629,000 전일대비 25,000 등락률 +4.14% 거래량 171,089 전일가 604,000 2026.01.13 10:08 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화 전 종목 시세 보기 close 이 올해 특수선 수주 증가 기대감에 4%대 강세를 보이고 있다.

13일 오전 9시26분 현재 한국거래소에서 HD현대중공업은 전일 대비 2만5000원(4.14%) 오른 62만9000원에 거래되고 있다.

이날 한국투자증권은 HD현대중공업에 대해 특수선 수주 효과에 힘입어 적정 기업가치가 점진적으로 우상향할 것으로 전망하고 목표주가를 73만원으로 기존 대비 2.8% 상향 조정했다.

강경태 한국투자증권 연구원은 "올해 특수선 수주 목표가 30억달러 이상으로, 이는 올해 연간 조선 부문 수주 목표 145억달러의 20% 이상을 차지하는 것이며 지난해 특수선 수주 성과의 약 3배"라면서 "올해는 수주 목표가 높고 파이프라인도 풍부해 특수선 수주 곳간을 넉넉하게 채우는 해로, 올해 특수선 수주 성과는 2028년 실적 추정치 상향으로 이어질 것"이라고 설명했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>