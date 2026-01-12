본문 바로가기
마두로 아들 "부친, '美에 굴복안했다' 메시지 전해"

김민영기자

입력2026.01.12 08:58

親 마두로 매체 엘우니베르살 보도
마두로 아들 "아버지, 굳건"

미군의 군사작전으로 체포·압송돼 미국에 수감된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부가 "미 당국에 굴복하지 않고 건강하게 잘 지내고 있다"는 메시지를 보냈다고 베네수엘라 친(親) 마두로 언론 매체인 엘우니베르살이 11일(현지시간) 보도했다.


10일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 행인들이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 묘사한 벽화 앞을 지나가고 있다. AP연합뉴스

10일(현지시간) 베네수엘라 수도 카라카스에서 행인들이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 묘사한 벽화 앞을 지나가고 있다. AP연합뉴스

마두로 대통령의 아들인 니콜라스 마두로 게라 베네수엘라 국회의원은 전날 소속당인 통합사회주의당(PSUV) 행사에서 "아버지는 투사이며, 그 어떤 방법으로도 (미국이) 그를 굴복시키지 못했다는 점을 상기시켰다"며 그는 건강하고 굳건히 버티고 계신다"라고 말했다고 현지 매체가 전했다.

마두로 게라 의원은 또 "우리에게 고개를 높이 들고 무적의 민족으로서 앞으로 나아가라고 당부하셨다"라면서 주권 수호 의지를 재확인했다고 전했다.


다만 마두로 대통령의 아들은 어떤 경로로 부친의 메시지를 전달받았는지, 실제 정확한 메시지 전문은 무엇인지 등에 대해선 밝히지 않았다.


전날 수도 카라카스에서는 마두로 대통령과 영부인 실리아 플로레스의 즉각 석방을 촉구하는 시위가 열렸는데 시위 규모는 평소 마두로 진영에서 동원했던 곳과 비교하면 훨씬 작았다고 AFP통신은 보도했다.

델시 로드리게스 임시 대통령을 비롯해 정부 내 두 강경파 실세로 거론되는 디오스다도 카베요 내무 법무 평화부 장관이나 블라디미르 파드리노 로페스 국방부 장관도 이번 시위에 참여하지 않은 것으로 알려졌다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

