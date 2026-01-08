본문 바로가기
광주 서구의회, 5·18 민주영령 기리며 헌신 다짐

호남취재본부 신동호기자

입력2026.01.08 15:14

"민주주의 수호 최선 다할 것"

광주 서구의회는 새해 국립 518 민주묘지를 참배했다. 광주 서구의회 제공

광주 서구의회는 새해 국립 518 민주묘지를 참배했다. 광주 서구의회 제공

광주 서구의회가 7일 국립 5·18 민주묘지를 방문해 참배하고 묘역 주변에서 환경정화 활동을 실시했다.


이번 참배는 5·18 민주화 운동의 숭고한 정신을 기리며 민주영령과 순국선열에 대한 경의를 표하기 위해 마련됐으며,

참배 후 서구의회는 묘역 주변에서 환경정화활동을 통해 민주 영령의 뜻을 기리고 민주주의를 위한 헌신을 되새기는 시간을 가졌다.


전승일 의장은"46년전 5월, 민주영령들은 민주주의를 수호하기 위해 목숨을 걸고 전남도청으로 향했다"라며 "그들의 고귀한 희생이 지금도 우리 곁에서 민주주의의 소중함을 일깨워주는 만큼 5월의 민주영령들 처럼 민주주의를 지키고 발전시키는 데 앞장서며 지속적인 의정활동을 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

