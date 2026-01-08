본문 바로가기
김포시, 2026년 읍면동 가까이배움터 제1기 수강생 모집

이종구기자

입력2026.01.08 08:18

AI 기반 맞춤형 평생학습 확대 총 218개 강좌 운영

경기 김포시(시장 김병수)는 시민의 평생학습 참여 기회를 확대와 지역 밀착형 학습 환경 조성을 위해 2026년 읍면동 가까이배움터 제1기 수강생을 모집한다고 8일 밝혔다.

2026년 1기 정규강좌 가까이배움 리플릿. 김포시 제공

2026년 1기 정규강좌 가까이배움 리플릿. 김포시 제공

올해 읍면동 가까이배움터는 주민 맞춤형 설문조사 결과를 토대로 AI 기반 맞춤형 프로그램을 대폭 확대하여, 시민의 실제 학습 수요를 보다 정밀하게 반영한 것이 특징이다.


개설 강좌는 총 218개 강좌로, 이 중 대면 207강좌, 비대면 11강좌가 운영된다. 시민참여 생활기술, 건강·힐링, 기초문해, 문화·예술 분야를 중심으로 구성했으며, 총 3943명 내외의 수강생을 모집할 예정이다.

교육은 2026년 2월 9일부터 5월 26일까지 운영되며, 각 읍면동의 지역 여건과 특성을 반영한 생활 밀착형 평생학습 프로그램으로 진행된다.


수강 신청 방법 및 세부 강좌 내용은 김포시 평생교육 통합플랫폼 홈페이지를 확인하거나, 가까이배움터로 문의하면 된다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
