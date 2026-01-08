본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

역대급 '불장'에 예금서 증시로…불붙은 '머니무브' [3분 브리프]

입력2026.01.08 08:00

시계아이콘00분 56초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①'4600피' 불장에 예탁금 90조원 눈앞 '사상 최대'
②국세청, 매출 감소 소상공인 124만명 부가세 2개월 유예
③자동차사고 경상환자 '8주 룰' 도입 추진… 한의업계 반발

MARKET INDEX
역대급 '불장'에 예금서 증시로…불붙은 '머니무브' [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 고용·서비스업 엇갈린 지표에 혼조 마감

○장 초반 상승 후 다우·S&P 하락

○11월 구인 1년여 만 최저…12월 민간 고용도 예상 하회

TOP 3 NEWS
■ "코스피 5000 진짜 가나?" 분주해진 개미들…주식시장 '머니무브' 올해 더 확대
○뚜렷해진 예금→주식 '머니무브'
○증권사 투자자 예탁금 62% 대폭 급증
○낮은 예금 금리에 주식 호황 영향
■ 매출감소 소상공인 124만명 숨통 틔운다…부가세 납부기한 2개월 연장
○국세청, 소상공인을 위한 민생지원 종합대책 발표
○도심지 전통시장 상인도 간이과세 혜택 적용
○환급금·장려금 조기지급 등 추진
■ 車보험 경상환자 '8주 룰' 도입 놓고 삐걱…집단 반대 나선 한의업계
○금감원, 3월 '8주 룰' 도입 예고에 한의업계 반발
○한의업계 "국민 치료받을 권리 침해"
○보험업계 "과잉진료로 손해율 심각한 수준…개선해야"  
그래픽 뉴스 : 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는
역대급 '불장'에 예금서 증시로…불붙은 '머니무브' [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○지난해 랠리 소외된 자동차·바이오 약진 기대
○CES·JP모건 등 글로벌 이벤트가 모멘텀
○배당소득 분리과세·자사주 소각 수혜주도 주목

돈이 되는 法
역대급 '불장'에 예금서 증시로…불붙은 '머니무브' [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 개인정보 유출, 소송전 막 올랐다
○개인정보 유출 관련 단체소송 2026년 본격화
○SK텔레콤·쿠팡 대규모 소송 잇따라
○신한카드·KT도 추가 소송 가능성 
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026010714510665533
■ 녹십자·유한양행 등 백신 입찰담합 무죄
○백신 입찰 담합 혐의 제약사·임직원 무죄 확정
○항소심 "실질적 경쟁 없어 담합 성립 안 돼"
○대법원, 검찰 상고 기각하며 원심 판결 확정
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026010714512172233
■ 플라스틱 장난감·라이터도 위험한 물건?
○'위험한 물건' 사용한 폭행, 특수폭행죄 적용
○장난감·볼펜심 등 일상물건도 사용 방식 따라 인정
○샤프펜슬 등 일부, 행위 경위에 따라 판단 엇갈려
☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026010714512877304

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내


○해외

00:00 미국 ISM 비제조업구매관리자지수 (12월)

00:00 미국 노동부 JOLTS 구인·이직 보고서 (11월)

00:00 캐나다 Ivey 구매관리자지수 (12월)

08:30 일본 근로자 총 임금소득 (11월)

16:00 독일 공장수주 (MoM) (11월)

16:30 스위스 소비자물가지수 (MoM) (12월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:30 미국 무역수지 (10월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -9℃(8℃) ｜최고기온 : -1℃(2℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
역대급 '불장'에 예금서 증시로…불붙은 '머니무브' [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보상 방식은 "이번엔 직원이다" 삼성전자, 통 크게 질렀다…보... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'중국인 출입금지' 논란 만든 日 라멘집…"외국인에 2배 바가지 씌웠네" 예상못한 역풍

스캠 범죄조직 '프린스그룹' 회장 천즈, 캄보디아서 체포돼 中 송환

'마두로 생포' 길 연 전자전기…우리 군도 개발한다

'국민치약 2080'이 중국산?…금지성분 검출 6종 회수

"트럼프 리더십 대단", "노벨상 나누고파"…대권 노리는 마차도 연일 구애

서울 생애 최초 주택 매수 文정부 이후 최다…30대가 절반

'땅 팔아 배당' 쏘는 소주회사지속 가능성은?

새로운 이슈 보기