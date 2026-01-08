역대급 '불장'에 예금서 증시로…불붙은 '머니무브' [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①'4600피' 불장에 예탁금 90조원 눈앞 '사상 최대'

②국세청, 매출 감소 소상공인 124만명 부가세 2개월 유예

③자동차사고 경상환자 '8주 룰' 도입 추진… 한의업계 반발

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 고용·서비스업 엇갈린 지표에 혼조 마감

○장 초반 상승 후 다우·S&P 하락

○11월 구인 1년여 만 최저…12월 민간 고용도 예상 하회

TOP 3 NEWS

■ "코스피 5000 진짜 가나?" 분주해진 개미들…주식시장 '머니무브' 올해 더 확대 ○뚜렷해진 예금→주식 '머니무브'

○증권사 투자자 예탁금 62% 대폭 급증

○낮은 예금 금리에 주식 호황 영향

■ 매출감소 소상공인 124만명 숨통 틔운다…부가세 납부기한 2개월 연장 ○국세청, 소상공인을 위한 민생지원 종합대책 발표

○도심지 전통시장 상인도 간이과세 혜택 적용

○환급금·장려금 조기지급 등 추진

■ 車보험 경상환자 '8주 룰' 도입 놓고 삐걱…집단 반대 나선 한의업계 ○금감원, 3월 '8주 룰' 도입 예고에 한의업계 반발

○한의업계 "국민 치료받을 권리 침해"

○보험업계 "과잉진료로 손해율 심각한 수준…개선해야"

그래픽 뉴스 : 새해부터 목표가 줄상향… 반도체와 함께 주목할 유망 테마는

○지난해 랠리 소외된 자동차·바이오 약진 기대

○CES·JP모건 등 글로벌 이벤트가 모멘텀

○배당소득 분리과세·자사주 소각 수혜주도 주목

돈이 되는 法

■ 개인정보 유출, 소송전 막 올랐다 ○개인정보 유출 관련 단체소송 2026년 본격화

○SK텔레콤·쿠팡 대규모 소송 잇따라

○신한카드·KT도 추가 소송 가능성

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026010714510665533

■ 녹십자·유한양행 등 백신 입찰담합 무죄 ○백신 입찰 담합 혐의 제약사·임직원 무죄 확정

○항소심 "실질적 경쟁 없어 담합 성립 안 돼"

○대법원, 검찰 상고 기각하며 원심 판결 확정

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026010714512172233

■ 플라스틱 장난감·라이터도 위험한 물건? ○'위험한 물건' 사용한 폭행, 특수폭행죄 적용

○장난감·볼펜심 등 일상물건도 사용 방식 따라 인정

○샤프펜슬 등 일부, 행위 경위에 따라 판단 엇갈려

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026010714512877304

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

00:00 미국 ISM 비제조업구매관리자지수 (12월)

00:00 미국 노동부 JOLTS 구인·이직 보고서 (11월)

00:00 캐나다 Ivey 구매관리자지수 (12월)

08:30 일본 근로자 총 임금소득 (11월)

16:00 독일 공장수주 (MoM) (11월)

16:30 스위스 소비자물가지수 (MoM) (12월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:30 미국 무역수지 (10월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -9℃( ▼ 8 ℃) ｜최고기온 : -1℃( ▼ 2 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>