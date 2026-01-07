경기소방, 6일 '2026년 업무보고회'…정책방향 등 공유

경기도소방재난본부는 6일 수원 팔달로 본부 1층 대회의실에서 '2026년도 업무보고회'를 열고, 올해 업무 추진 방향에 대해 논의했다.

이날 보고회는 본부와 직속기관이 참석한 가운데, 각 부서의 업무 방향을 공유하고 현장의 시각에서 정책의 실효성과 실행 가능성을 살펴보기 위해 마련됐다.

특히 발표된 정책에 대해 직원들이 직접 평가해 공감도와 실현 가능성을 점검하는 시간도 가졌다.

경기도소방재난본부가 6일 본부 1층에서 2026년 업무보고회를 개최하고 있다. 경기도소방재난본부 제공

도 소방재난본부는 이날 점검 정책을 추가 점검 등을 거쳐 향후 경기소방의 주요 정책으로 발전시킬 계획이다.

최용철 도 소방재난본부장 전담직무대리는 "이번 업무보고는 각 부서의 핵심사업을 공유하고, 부서별 네트워킹을 통해 정책 실행력을 높이기 위한 첫 시도"라며 "무엇보다 현장에 있는 여러분이 함께 답을 찾고 소통한 자리라는 점에서 의미가 깊고, 이를 바탕으로 실행의 완성도를 높여가는 것이 우리에게 남은 과제"라고 강조했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



