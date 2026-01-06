애플 "최대 24개월 무이자 할부…아이폰 외 다른 제품도 적용"

무이자 할부 프로모션…오는 3월 말까지

애플이 6일부터 최대 24개월 무이자 할부 혜택을 아이폰 외 다른 제품까지 확대한다.

애플은 이날 "고객들은 제휴 카드사를 이용해 아이폰을 비롯해 아이패드, 맥, 애플워치, 에어팟, 애플비전 프로까지 다양한 제품을 최대 24개월 무이자 할부로 구매할 수 있게 됐다"고 발표했다.

그동안 오프라인 애플 리테일 매장에서만 제공되던 해당 혜택은 온라인 애플스토어로도 확대된다. 이번 프로모션은 6일부터 3월31일까지 진행된다.

무이자 할부는 현대, 하나, 국민, 신한, 삼성 카드에 한해 적용된다. 또한 신용카드 할부 금액 기준으로 최소 결제 금액 조건을 충족해야 한다. 6개월~12개월 할부는 40만원 이상, 18개월~24개월 할부는 120만원 이상이다.

한편 무이자 할부 혜택은 보상 판매 프로그램과 중복 적용 가능하다. 보상 판매를 통해 고객은 사용 중인 기기에 대한 합당한 보상 판매 견적을 받고, 해당 금액을 새로운 기기 구매 시 크레딧으로 사용할 수 있다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



