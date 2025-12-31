본문 바로가기
[인사]시흥시

입력2025.12.31 17:33

<4급 승진> ▲성평등가족국장 조현자 ▲맑은물사업소장 장종민 ▲교육대기 최윤정 <4급 전보> ▲공원녹지국장 성창열 <5급 승진> ▲투자유치담당관 직대 김창영 ▲ 노동지원과장 직대 조세훈 ▲건설행정과장 직대 박용남 ▲통합돌봄과장 직대 김복순 ▲노인복지과장 직대 하소윤 ▲이주배경주민과장 직대 정현주 ▲기후에너지과장 직대 김홍기 ▲도시정책과장 직대 최충식 ▲건축관리과장 직대 정현진 ▲해양수산과장 직대 구기문 ▲위생과장 직대 박선희 ▲동물축산과장 직대 김광열 <5급 전보> ▲시세관리과장 이현미 ▲일자리경제과장 박건호 ▲산단지원과장 장대철 ▲복지정책과장 정영미 ▲성평등정책과장 홍성림 ▲아동돌봄과장 김소연 ▲환경정책과장 용길중 ▲대기정책과장 이정수 ▲경관디자인과장 신제승 ▲시설공사과장 최종오 ▲토지정보과장 장진 ▲수도시설과장 정석기 ▲마을복지과장 박용주 ▲배곧2동장 김우회 ▲과림동장 김영구 ▲교육대기 정경훈 ▲한국산업단지공단 경기지역본부 파견 이명기




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

