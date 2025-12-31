본문 바로가기
양주시, 회암사지박물관 ‘나의 얼굴은’ 기획전 내년 3월까지 연장 운영

이종구기자

입력2025.12.31 15:38

경기 양주시가 양주시립회암사지박물관 2층 기획전시실에서 운영 중인 기획전시 '나의 얼굴은'을 연장 운영한다.

양주시가 양주시립회암사지박물관 2층 기획전시실에서 운영 중인 기획전시 '나의 얼굴은'을 연장 운영한다. 양주시 제공

양주시가 양주시립회암사지박물관 2층 기획전시실에서 운영 중인 기획전시 '나의 얼굴은'을 연장 운영한다. 양주시 제공

이 전시는 양주 회암사지에서 출토된 수많은 유물 가운데 온전하지 않은 조각들에 주목하여 구성됐다. 유물에 생긴 결핍이 새로운 이야기의 단서가 된다는 점에 주목한 이 전시는 관람자가 파편 속 흔적을 바라보고 스스로 상상하도록 유도한다.


특히 전시 후반부에서는 AI 기획자의 참여를 통해 유물이 새로운 맥락과 가치를 획득하는 과정을 제시하며 고고유물이 현대적 콘텐츠로 확장될 수 있는 가능성을 제안하였다.

양주시가 양주시립회암사지박물관 2층 기획전시실에서 운영 중인 기획전시 '나의 얼굴은'을 연장 운영한다. 양주시 제공

양주시가 양주시립회암사지박물관 2층 기획전시실에서 운영 중인 기획전시 '나의 얼굴은'을 연장 운영한다. 양주시 제공

2025년 6월 3일 개막한 이 전시는 당초 일정에서 약 2개월 연장돼 2026년 3월 2일까지 운영될 예정이다. 겨울철 박물관을 찾는 관람객들에게도 지속적인 관람 기회를 제공할 것으로 기대된다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr








 

