◇ 실장(1급) 보임
▲ 심판지원실장 박준희
◇ 이사관(2급) 승진, 국장(2급) 신규보임
▲ 기획재정국장 하태진
◇ 국장(2급) 전보
▲ 국제협력국장 정영주 ▲ 심판정보국장 신승훈 ▲ 행정관리국장 최혁
◇ 국장(3급) 보임
▲ 도서총괄심의관 김인숙
◇ 부이사관(3급) 전보
▲ 홍보담당관 이진석 ▲ 국립외교원 파견 이은영
◇ 부이사관(3급) 승진
▲ 심판사무과장 김병섭 ▲ 총무과장 조진훈
◇ 과장 전보
▲ 재정기획과장 윤정경 ▲ 평가감사과장 이영준 ▲ 법제과장 이상모 ▲ 정보보호과장 유준영 ▲ 청사관리과장 조기영 ▲ 자료조사과장 김규필 ▲ 통일교육원 파견 용상선
◇ 과장 신규보임
▲ AACC지원과장 김기필 ▲ 심판민원과장 임영선 ▲ 정보화기획과장 조영진 ▲ 기획행정과장 이찬주
◇ 서기관(4급) 승진
▲ 심판민원과 김소영 ▲ 정보보호과 김선미 ▲ 기획행정과 이상진
◇ 서기관(4급) 전보
▲ 평가감사과 황해훈 ▲ 국제과 최성훈 ▲ 심판지원총괄과 이수정 ▲ 심판사무과 이석준 ▲ 인사과 김도훈 ▲ 헌법재판연구원 교육팀 천미영
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
