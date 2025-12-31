한국형 R&D 매니지먼트 지원체계 짠다… UNIST, 과기정통부 정책연구용역과제 선정

UNIST(총장 박종래)가 과학기술정보통신부가 공모한 R&D 매니지먼트 정책연구용역과제 수행기관으로 최종 선정됐다.

UNIST는 이번 경쟁 공모를 통해 'R&D 매니지먼트 지원체계 구축 및 활성화를 위한 기반조성 방안 연구' 과제를 수주했다고 31일 알렸다. 연구는 12월부터 2026년 7월까지 약 7개월간 진행된다. 총연구비는 7000만원 규모다.

이번 정책연구는 국내 R&D 매니지먼트 한계를 진단하고 연구자가 연구에 전념할 수 있는 환경 조성을 목표로 삼았다. 한국형 R&D 매니지먼트 개념 정립과 지원체계 구축 방안을 마련하기 위해 추진되는 것이다.

연구는 UNIST 교수진과 연구행정 전문가가 함께 참여하는 17명 규모의 단일 연구팀이 수행하며 UNIST 김관명 연구처장이 연구책임자를 맡는다.

김관명 연구처장은 "이번 정책연구는 단순한 제도 개선을 넘어 연구현장에서 실제로 작동하는 R&D 매니지먼트 체계를 국가 차원에서 정립하는 데 의미가 있다"고 말했다.

김 처장은 "UNIST가 축적해 온 연구행정 혁신 경험을 바탕으로 중장기적으로 적용 가능한 정책 모델을 제시하겠다"고 힘줬다.

주요 연구 내용은 ▲국내외 R&D 매니지먼트 현황 분석 및 시사점 도출 ▲R&D 전주기를 고려한 연구행정 서비스 개선 방안 제시 ▲연구지원인력의 R&D 매니지먼트 전문성 강화 방안 ▲R&D 매니지먼트 네트워크 구축 및 고도화 전략 수립 등이다. 연구팀은 이러한 연구 결과를 종합해 향후 10년간 적용 가능한 R&D 매니지먼트 지원체계 로드맵을 제시할 계획이다.

최근 UNIST는 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상을 수상하는 등 연구행정과 R&D 관리 체계 혁신 성과를 정부 차원에서도 인정받고 있어 그 결과가 주목된다.

박종래 총장은 "이번 과제는 연구자와 연구행정가가 함께 R&D 매니지먼트 정책을 설계하는 새로운 시도"라며 "UNIST의 현장중심형 연구행정 선진화 모델을 정부 정책과 연계해 확산시키고 민관 협력 기반의 R&D 매니지먼트 생태계 조성에 기여할 것"이라고 했다.

이번 과제의 실무를 총괄하게 된 이광호 연구기획팀장은 "연구자와 연구행정 인력이 체감할 수 있는 개선 방안을 도출하는 데 중점을 둘 것"이라며 "현장 분석과 실증에 기반한 실행력 있는 한국형 R&D 매니지먼트가 될 수 있도록 힘을 쏟아붓겠다"고 말했다.





