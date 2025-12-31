[신년사]김경환 주금공 사장 “포용금융 확대·AI 전환으로 국민 신뢰 높이겠다”

2026 병오년 신년사

김경환 한국주택금융공사(HF) 사장이 2026년 신년사를 통해 국민 누구도 소외되지 않는 '두터운 포용금융'을 본격적으로 실천하겠다는 의지를 밝혔다. 수요자 눈높이에 맞춘 주택금융 서비스 강화와 함께 인공지능(AI)을 활용한 디지털 혁신, 철저한 안전·신뢰 경영을 통해 정책금융 대표기관으로서의 역할을 한층 강화하겠다는 구상이다.

김 사장은 31일 발표한 신년사에서 "공급자 중심의 사고에서 벗어나 국민이 실제로 체감할 수 있는 주택금융 서비스를 제공하겠다"며 "국민의 삶에 실질적인 도움이 되는 포용금융을 구현하는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

우선 정책모기지를 서민과 실수요자의 내 집 마련은 물론 금융 취약계층 지원에 보다 효과적으로 기여할 수 있도록 정교하게 운용하겠다는 방침이다. 특히 비수도권 인구 감소 지역 등 주거 여건이 취약한 지역의 소비자와 주택건설사업자를 대상으로 맞춤형, 이른바 '핀셋형' 주택금융 지원 방안을 적극 마련하겠다고 밝혔다.

임대차 시장 환경 변화에 대응한 새로운 주택보증 상품 공급 계획도 제시했다. 아울러 주택연금의 활용도를 높여 더 많은 국민이 안정적인 노후 보장 수단으로 활용할 수 있도록 제도를 개선해 나가겠다는 구상이다. 이를 통해 서민 주거 안정을 도모하는 동시에 지역경제 활성화에도 기여하겠다는 목표다.

디지털 전환에 대한 청사진도 내놓았다. 김 사장은 '인공지능 전환(AX) 추진 전략'을 바탕으로 업무 전반의 지능화를 추진하고, 비대면 채널을 고도화해 고객 편의를 획기적으로 높이겠다고 밝혔다. 차별화된 디지털 혁신을 통해 주택금융 서비스의 접근성과 효율성을 동시에 끌어올리겠다는 설명이다.

다만 그는 디지털 혁신의 전제 조건으로 '신뢰'를 강조했다. 김 사장은 "금융의 생명인 신뢰는 안전을 토대로 한다"며 철저한 리스크 관리와 개인정보 보호의 중요성을 거듭 강조했다. 이어 "시스템 장애나 정보 유출, 안전사고가 발생할 경우 그간 쌓아온 신뢰는 한순간에 무너질 수 있다"며 "빈틈없는 정보보안 체계와 철저한 안전경영을 구축해 달라"고 임직원들에게 당부했다.

글로벌 금융시장에서도 역할을 확대하겠다는 뜻을 밝혔다. 김 사장은 글로벌 네트워크를 활용해 국제 교류의 실질적인 성과를 창출하고, 그린 커버드본드 발행을 성공적으로 추진해 글로벌 ESG(환경·사회·지배구조) 금융 선도기관으로 도약하겠다는 포부를 밝혔다.

김 사장은 신년사를 마무리하며 "서로를 이해하고 책임을 다하며 새로운 도전에 주저하지 않는 'HF다움'을 바탕으로 국민 주거 행복 실현에 함께 나서자"고 강조했다.





이선애 기자 lsa@asiae.co.kr



