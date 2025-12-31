강원랜드, ‘제3회 한국공공ESG경영대상’ 대상 수상…ESG 경영 선도

K-ESG 가이드라인 기반 평가서

ESG 이행 체계 인정 받아

강원랜드(대표이사 직무대행 최철규)가 지난 30일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 '제3회 한국공공ESG경영대상' 시상식에서 공기업 산업진흥 서비스부문 대상을 수상했다고 31일 밝혔다.

이번 시상식은 한국공공ESG연구원이 주최하고 이소영 국회의원실에서 주관했으며, 공공기관의 ESG 경영 이행 수준을 점검하여 지속가능한 경영 문화 확산을 목적으로 마련됐다.

평가는 전국 300개의 공기업·준정부기관·기타공공기관·지방공기업을 대상으로 진행됐으며, 산업통상자원부에서 발표한 'K-ESG 가이드라인'을 바탕으로 개발된 66개 항목의 체크리스트를 기반으로 정량·정성 심사가 이뤄졌다.

강원랜드는 이번 평가에서 정보공시, 환경, 사회, 지배구조 전 영역에 걸쳐 ESG 이행 체계가 안정적으로 구축돼 있다는 점을 인정받아 '산업진흥 서비스부문 대상'을 수상했다.

특히, ESG 관련 정보를 이해관계자에게 균형 있게 공개하고 ESG 부문별 체계적인 관리 기반을 갖추고 있다는 점이 긍정적 요인으로 작용해 대상 수상의 영예를 안았다.

강원랜드는 한국ESG기준원(KCGS) 평가에서 6년 연속 통합 A등급을 달성한 데 이어 공공부문 특성을 반영한 K-ESG 가이드라인 기반 평가에서도 ESG 경영 이행 수준의 적합성을 다시 한번 확인받았다.

최 직무대행은 "이번 수상은 ESG를 단기 실적이 아닌, 우리 조직의 체질로 만들기 위해 꾸준히 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 더욱 투명하고 책임감 있는 경영을 통해 공기업으로서의 본분을 다하겠다"고 밝혔다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



