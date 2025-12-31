영주시, 2025년 한해 33건 기관 표창 수상

경제·투자·행정·보건·안전·농업 등 전 분야서 시정 성과 인정

경북 영주시는 2025년 한 해 동안 지역 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 시정 추진 성과를 대외적으로 인정받으며, 총 33건의 기관 표창을 받은 성과를 거뒀다고 31일 전했다.

이번 수상 실적은 중앙부처와 경상북도로부터 받은 표창 25건과 대한간호협회 등 외부기관으로부터 받은 8건을 포함한 것으로, 경제·산업, 투자유치, 자치행정, 보건복지, 안전, 농업 등 시민 생활과 직결된 주요 정책 전반에서 고른 성과를 거뒀다.

경제·산업 분야에서는 '경상북도 지역경제활성화 시군평가 장려상'을 4년 연속 수상, 사회적경제활성화 전국네트워크가 주관한 '2025년 지방자치단체 사회적경제 정책 평가'에서 우수상을 받는 등 지역경제 활성화 노력이 결실을 보았다.

특히 투자유치 분야에서는 영주시 투자유치 사상 역대 최대 규모인 1조2000억원을 유치한 성과를 인정받아 '2025년 경북 투자유치대상'에서 자치단체 부문 대상을 받은 쾌거를 이뤘다.

자치행정 분야에서도 우수한 성과가 이어졌다. 영주시는 △경북도 지적행정업무 종합평가 최우수상 △2025년 새마을운동 시군 종합평가 최우수상 및 특수시책 평가 장려상 △2025년 경북도 외국인정책 우수시군 평가 우수상 △2025년 경북도 지방세정 종합평가 우수상 등을 수상하며 행정 역량과 제도 운영의 안정성을 인정받았다.

보건복지 분야에서는 △질병관리청 2025년 국가예방접종 유공 장관표창 △경북도 제53회 보건의 날 기념 보건시책사업 시군평가 우수상 △2025년 건강마을 조성사업 평가 우수상 등을 수상하며 지역 공공보건 정책의 성과를 입증했다.

안전 분야에서도 두드러진 실적을 보였다. △행정안전부 2025년 재난관리평가 우수상 △경북도 산불방지 우수기관 평가 우수상(9년 연속 선정)을 수상하며, 재난·재해 대응과 시민 안전 확보를 위한 지속적인 노력이 성과로 이어졌다는 평가를 받았다.

영주시의 주력 산업인 농업 분야에서는 △경북도 시군 축산업무 종합평가 대상 △2025년 경북한우경진대회 최우수상 △2025년 농촌진흥사업 평가 최우수상 △농산물 산지유통 시책평가 및 농산물 직거래 우수 시군 평가 우수상 등을 수상하며 농정 역량을 대외적으로 인정받았다.

이 밖에도 △국가유산청 향교서원 국가유산 활용사업 평가 우수상 △2025 대한민국 캐릭터 어워즈 대상 △2025 올해의 도시설계대상 심사위원 대상 △2025년 1분기 신속집행 시군 종합평가 우수상 등 시정 전반의 다양한 분야에서 의미 있는 성과를 이어갔다.

영주시 관계자는 "이번 성과는 시민 여러분의 성원과 현장에서 묵묵히 최선을 다한 공직자들의 노력이 함께 만들어낸 결과"라며 "수상 실적에 그치지 않고, 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 변화와 성과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

