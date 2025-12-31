본문 바로가기
구례군 공직자, 희망2026나눔캠페인 동참

호남취재본부 허선식기자

입력2025.12.31 08:08

성금 2천548만원 기탁

전남 구례군은 군 소속 공직자들이 자발적으로 참여해 모은 성금 2,548만8,510원을 희망2026나눔캠페인에 기탁하며 연말연시 이웃사랑 실천에 동참했다고 밝혔다.


이번 성금은 연말 군 산하 공직자들의 자율적인 참여로 마련됐으며, 전남사회복지공동모금회를 통해 지역 내 저소득층과 복지사각지대에 놓인 이웃들에게 소중히 전달될 예정이다.

구례군 공직자들이 자발적으로 참여해 모은 성금 25,488,510원을 희망2026나눔캠페인에 기탁하며 연말연시 이웃사랑 실천에 동참했다. 구례군 제공

김순호 구례군수는 "공직자 한 사람 한 사람의 따뜻한 마음이 모여 큰 나눔으로 이어졌다"며 "이번 참여가 지역사회 전반에 나눔 문화가 확산되는 계기가 되길 바라며, 군민 여러분의 지속적인 관심과 동참도 부탁드린다"고 말했다.

한편 '희망2026나눔캠페인'은 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 구례'를 슬로건으로 오는 31일까지 진행되고 있으며, 캠페인 참여는 전남사회복지공동모금회 또는 군청과 읍·면사무소를 통해 가능하다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
