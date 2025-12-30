일본 오키나와현 나하시 북북동쪽 199㎞ 해역에서 30일 오후 5시 12분 규모 5.6의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.
진앙은 북위 27.80도, 동경 128.60도다.
조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
일본 오키나와현 북북동쪽 해역서 규모 5.6 지진 발생
2025년 12월 30일(화)
일본 오키나와현 나하시 북북동쪽 199㎞ 해역에서 30일 오후 5시 12분 규모 5.6의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.
진앙은 북위 27.80도, 동경 128.60도다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라'
"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'
"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니
"여보, 이따가 할게" 또 그 소리…세균 바글바글, 사망 위험까지 '끔찍한 경고'
"보기 민망" "개인 자유"… 골프장서 짧은 치마 입은 인플루언서 논란
둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다
"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다
'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들
"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니
"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이
라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳