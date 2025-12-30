일본 오키나와현 북북동쪽 해역서 규모 5.6 지진 발생

일본 오키나와현 나하시 북북동쪽 199㎞ 해역에서 30일 오후 5시 12분 규모 5.6의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.

진앙은 북위 27.80도, 동경 128.60도다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



