◇3급 전보
▲복지건강국장 박정환 ▲여성가족국장 최경화 ▲기후환경국장 이상배 ▲인공지능산업실장 손두영 ▲경제창업국장 오영걸 ▲인재교육원장 정영화 ▲도시철도건설본부장 문점환 ▲광주경제자유구역청 혁신성장본부장 주재희 ▲남구 부구청장 정석희 ▲북구 부구청장 이영동
◇4급 전보
▲안전정책관 하경완 ▲자연재난과장 장광식 ▲관광도시과장 한송화 ▲자치행정과장 이수빈 ▲선임비서관 임대진 ▲총무과장 문길상 ▲회계과장 신창호 ▲5·18민주과장 여경희 ▲돌봄정책과장 남미선 ▲아동청소년과장 나하나 ▲외국인주민과장 정경록 ▲환경보전과장 김현남 ▲토지정보과장 설향자 ▲미래도시기획단장 정소라 ▲노동일자리정책관 임병두 ▲콘텐츠산업과장 나병우 ▲미래산업총괄관 백은아 ▲경제정책과장 백은정 ▲교육지원정책과장 장현정 ▲인재교육원 창의교육담당관 김광수 ▲상수도사업본부 경영부장 윤미경 ▲수목원·정원사업소장 김희석 ▲역사민속박물관장 이부호 ▲일가정양립지원본부장 양보근 ▲광주경제자유구역청 기획행정부장 이계두 ▲광주광역시 전입 안향진 ▲사회재난과장 봉현수 ▲신활력총괄관 박용수 ▲도시공원과장 주인석 ▲도로과장 서숙현 ▲교통운영과장 정도연 ▲도시철도건설본부 공사부장 김경중 ▲도시철도건설본부 기전부장 김용백 ▲보건환경연구원 환경연구부장 이세행 ▲상수도사업본부 수질연구소장 김난희 ▲대학인재정책과장 강신정
