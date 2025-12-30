여주시의회, 새해 초 ‘비상 임시회’ 소집…송전선로·보 개방 저지 ‘배수진’

박두형 여주시의회 의장 "시민의 뜻 모아 끝까지 투쟁할 것"

"여주를 경과대역서 제외하라"…345kV 송전선로 건설 반대

"보 개방 전제 시설개선 반대"…남한강 취·양수장 사업 제동

경기 여주시의회(의장 박두형)가 2026년 새해 시작과 동시에 지역 생존권을 위협하는 국책 사업들에 대해 강력한 전면전을 선포했다.

여주시의회 전경. 여주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

여주시의회는 오는 1월 2일 제75회 임시회를 긴급 소집하고 송전선로 건설 사업과 남한강 보 개방 문제에 대한 지역사회의 거센 항의의 뜻을 담은 결의문 2건을 채택하기로 했다고 30일 밝혔다.

여주시의회는 먼저 '345kV 신원주~동용인 송전선로 건설사업 관련 여주시 경과대역 제외 촉구 및 주민권익 보호 결의문'을 처리할 예정이다.

해당 사업은 한국전력공사가 용인 반도체 클러스터에 전력을 공급하기 위해 추진 중인 국책 사업이다. 최근 여주시 구간이 통과 노선으로 거론되면서 지역 민심이 들끓고 있다.

여주의회는 "여주시는 이미 수많은 송전탑과 송전선로가 거미줄처럼 얽혀 있어 시민들이 막대한 희생을 감내해 왔다"며 "또다시 일방적으로 노선을 결정해 여주 시민에게 일방적인 고통을 강요하는 것은 절대 수용할 수 없다"고 강조했다.

여주시의회는 한전에 경과대역 결정 과정의 투명한 공개와 함께 여주시를 대상지에서 완전히 제외할 것을 촉구할 방침이다.

이어 의회는 '남한강 취·양수시설 개선사업 문제에 대한 결의문'도 함께 채택한다.

이번 논란은 정부가 2026년도 예산안에 여주시 관내 취·양수장 개선 비용 34억원을 배정하면서 촉발됐다. 시의회는 이를 단순한 시설 정비가 아닌, 강천·여주·이포보 등 '남한강 3개 보의 수문 개방'을 위한 사전 작업으로 규정했다.

의회는 "취·양수시설 개선은 보 개방에 따른 수위 저하 문제를 덮으려는 임시방편일 뿐"이라며 "보 개방은 여주 농업인의 생명수인 농업용수 공급 체계를 무너뜨려 지역 경제에 치명적인 타격을 줄 것"이라고 경고했다.

박두형 여주시의회 의장은 "이번 임시회는 여주의 미래와 시민의 권익을 지키기 위한 비상한 결단으로 시작됐다"며 "송전선로와 보 개방 문제는 결코 타협할 수 없는 사안이며, 요구사항이 관철될 때까지 시민들과 함께 강력한 투쟁을 이어가겠다"고 밝혔다.

한편, 여주시의회는 이번 임시회에서 결의문이 채택되는 대로 국회와 국토교통부, 한국전력공사 등 관계 기관에 전달하고 지역 여론 전달에 총력을 기울일 계획이다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>