이천시, 대월2산단 'RE100 산단'으로 조성한다

정두환기자

입력2025.12.30 16:48

경기도 이천시가 대월2일반산업단지를 재생에너지 기반의 친환경 산단으로 조성한다.

이천시가 친환경 재생에너지 중심의 RE100산업단지로 조성을 추진하는 '대월2 일반산업단지' 조감도. 이천시 제공

이천시가 친환경 재생에너지 중심의 RE100산업단지로 조성을 추진하는 '대월2 일반산업단지' 조감도. 이천시 제공

이천시는 경기주택도시공사(GH), 한국동서발전과 '대월2 RE100 산업단지' 조성을 위한 업무협약을 맺는다고 30일 밝혔다.


대월2산단은 이천 대월면 구시리 499-2 일원에 4만5291㎡ 규모로 조성 중인 산단이다. 내년 10월 조성공사 준공이 목표다.

시는 기관 간 협력을 통해 대월2 산단을 중심으로 재생에너지 기반의 RE100 산업단지 모델을 구축하고, 향후 산업단지 클러스터 조성까지 연계한 RE100 산단 조성 전략을 재정립할 방침이다.


앞서 이 산단은 지난 2022년 '경기도형 탄소중립 시범산단'으로 선정됐다.


이천시는 ▲관련 인허가 및 행정적 지원 ▲재생에너지 촉진을 위한 지원책 마련, GH는 ▲재생에너지 산단클러스터 계획 수립 ▲태양광 모델 도입 우선 고려, 한국동서발전은 ▲재생에너지 중심의 맞춤형 발전사업 모델 구축 ▲지속가능한 지원방안 마련 ▲재생에너지 공급설비의 운영 수행을 담당하게 된다.

시 관계자는 "이번 협약은 산단 개발과 에너지 전환의 동시 추진을 통해 기업의 RE100 이행을 실질적으로 지원하는 계기가 될 것"이라며 ""친환경 산업 생태계 조성을 통해 지속가능한 첨단산업 거점 도시로 도약할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

