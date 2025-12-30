본문 바로가기
평택시, 내년부터 생활폐기물 수집·운반 체계 5→9구역으로 세분화

정두환기자

입력2025.12.30 16:06

인구 증가에 따른 처리 수요 증가 대응

경기도 평택시는 도시환경 변화와 인구증가에 따른 생활폐기물 처리 수요 증가에 대응하기 위해 생활폐기물 수집 운반 운영체계를 전면 개편한다고 밝혔다.

평택시, 내년부터 생활폐기물 수집·운반 체계 5→9구역으로 세분화
이번 개편은 1995년 평택시·송탄시·평택군 통합 이후 유지돼 온 기존체계를 처음 변경하는 것으로, 더 촘촘한 수거망 구축과 신속한 청소 민원 대응을 위해 이뤄졌다.


주요 변경내용은 생활폐기물 수집·운반 대행 구역을 기존 5개 구역에서 9개 구역으로 확대 개편해 권역별 수거 책임성을 강화하고 효율성을 높이는 것이다.

개편된 운영체계는 내년 1월 1일부터 시행된다. 평택시는 청소구역 전면 변경에 따른 초기 혼란을 최소화하기 위해 현장 점검과 민원 대응을 강화할 방침이다.


구역 개편에 따른 자세한 사항은 평택시 자원순환과 청소행정팀으로 문의하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
