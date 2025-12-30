본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

김해 상동면 돈사 화재 … 돼지 1880마리 폐사·6억원 재산피해

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.30 16:00

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
경남 김해시 상동면의 한 양돈장 돈사에서 불이 나고 있다. 경남소방본부 제공

경남 김해시 상동면의 한 양돈장 돈사에서 불이 나고 있다. 경남소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 29일 오후 8시 55분께 경남 김해시 상동면의 한 양돈장에서 불이 났다.


이 불로 어미돼지 280마리, 새끼돼지 1600마리 등 총 1880마리가 폐사하고 돈사 4동이 모두 불타는 등 소방서 추산 6억원 상당의 재산피해가 났다.

돈사에 있던 한국인 4명과 외국인 3명은 모두 자력 대피해 인명피해는 발생하지 않았다.


분만사에 불이 났다는 신고를 받고 출동한 소방 당국은 인력 88명, 장비 35대를 동원해 이날 오후 10시 57분께 큰불을 잡았으며 다음날인 30일 0시 29분께 진화를 마쳤다.


이날 오후 9시 20분께 3~7개 소방서에서 31~50대의 장비를 동원하는 소방 대응 1단계가 발령됐으나 오후 10시 16분께 해제됐다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인 등을 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 부활 대신 선택한 '이 나라' "초봉 5000만원 받고 1년 간 군대 가라"…징병제 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

둘 중 한 명은 거짓말 하고 있고, 트럼프는 매우 화났다

"돈 놀리면 벼락거지"…부동산 막히자 '이것' 쓸어 담았다

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들

"젊을 때 애 낳을걸 너무 후회돼"…병원서 오열한 여성들, 알고보니

"팔짱 끼면 사귀는건가요"…돌싱 남녀, '호감 신호' 차이

라면은 후루룩, 화장품은 쓸어담기…외국인 일상 된 이곳

국힘 당무감사위 "당원게시판 문제, 한동훈 관리 책임 확인"

새로운 이슈 보기