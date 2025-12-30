화성시, 창업투자펀드 규모 687억→2307원으로 확 늘렸다

유망 창업·벤처 투자지원 확대해 전략산업 육성

정명근 시장 "기업 안정적 성장 위해 적극 지원"

경기도 화성시가 전략 산업 육성을 위해 창업·벤처기업에 투자하는 창업투자펀드 규모를 3배 이상 늘렸다.

화성시는 관내 유망 중소·벤처·창업기업 육성을 위한 '화성특례시 창업투자펀드를 기존 687억 원에서 2307억 원 규모로 확대 조성했다고 30일 밝혔다.

이 펀드는 초기 자금 조달에 어려움을 겪는 창업·벤처기업의 성장을 지원하고 지역산업 투자 활성화를 위한 것으로, 시 출자금과 공공펀드·민간투자금 모집을 통해 조성된다.

1·2호 펀드는 지난 2022년 12월 총 687억원 규모로 출범했으며, 창업 7년 이내 중소·벤처기업을 주목적 투자 대상으로 삼아 운영 중이다.

이어 이달 1620억원 규모의 3·4호 창업투자펀드를 출범시키면서 총 투자 규모는 2307억원으로 확대됐다. 이 과정에서 관내 의무 투자액 역시 101억원 이상 늘었다.

미래차에 투자하는 3호 펀드는 지난 26일 결성됐으며, 시 출자금 18억원을 포함해 총 400억 원 규모로 운용된다. 이 펀드는 관내 기업에 47억원 이상 투자하며, 이 중 관내 미래차 및 관련 인공지능(AI) 분야 기업에 24억원 이상 투자하도록 약정돼 있다.

반도체에 투자하는 4호 펀드는 지난 29일 결성됐다. 펀드는 시 출자금 18억원을 포함해 총 1220억원 규모로 운용된다. 화성시 기업 의무 투자액은 54억원이며, 이 중 반도체 및 관련 AI 분야 기업에 27억원 이상 투자한다.

시는 내년 3월까지 5·6호 펀드를 추가로 조성해 총 조성 규모를 3000억원으로 늘릴 방침이다. 이를 통해 반도체·미래차·바이오 등 시 전략 산업을 육성해 지역산업 발전을 이끌어낼 계획이다.

정명근 화성시장은 "시 창업투자펀드는 지역 유망 기업이 안정적으로 성장할 수 있는 발판이 될 것"이라며 "펀드가 계획된 방향에 따라 투명하고 안정적으로 운용될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



