고양시, 2026년도 노인복지기금 지원사업 신청 공모

내년 1월 15일까지

비영리법인·단체 공개모집

경기 고양특례시(시장 이동환)는 2026년도 노인복지기금 지원사업에 참여할 비영리법인 및 민간단체를 지난 23일부터 2026년 1월 15일 오후 6시까지 공개 모집한다고 30일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

노인복지기금 공모사업은 기금 운용 수익금 등을 재원으로, 고양시 어르신의 복지 증진과 안정된 생활 영위를 도모하기 위해 추진되는 사업이다.

2025년도에는 치매 어르신 주거환경 개선 사업을 비롯해 어르신 여가활동 증진을 위한 다양한 프로그램에 비영리법인과 노인단체가 참여해 고양시 노인복지 증진에 기여한 바 있다.

2026년도 공모사업은 「고양시 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례」에 따라 추진되며, 지역 내 노인의 삶의 질 향상을 위해 민간단체의 창의적 복지사업을 발굴·지원하는 것을 목표로 하고 있다.

공모 분야는 ▲ 노인 신체·정신 건강 증진 프로그램 ▲ 노인 자립기반 조성 및 자활 능력 향상 프로그램 ▲ 저소득 노인을 위한 복지 프로그램 ▲ 노인 사회참여 및 여가활동 지원사업 총 4개 분야로 구성된다

공모 신청 대상은 공익사업을 수행하는 관내 비영리법인·단체 등으로, 신청은 고양시청 노인복지과 노인지원팀 방문 또는 우편 제출을 통해 가능하며, 신청서는 고양시청 누리집'고시·공고'란 에서 내려 받을 수 있다.

한편 시는 2026년도 노인복지기금 사업에 총 6000만원을 지원할 예정이며 관내 비영리법인·민간단체 등과의 협력을 통해 노인이 건강하고 안정된 삶을 누릴 수 있는 복지 환경 조성에 지속적으로 힘쓸 계획이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



