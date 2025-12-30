SM, 고대의료원과 사회적 가치 실현 '맞손'

(왼쪽부터)탁영준공동대표, 윤을식 고려대 의무부총장겸의료원장. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

SM엔터테인먼트가 고려대학교의료원과 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

SM은 29일 서울 성수동 본사에서 고려대학교의료원과 협약식을 진행했다. 이날 행사에는 탁영준 SM 공동대표와 윤을식 고려대학교 의무부총장 겸 의료원장 등이 참석했다.

구체적인 협력 분야는 ▲환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 위한 공동 협력 ▲기관별 ESG 경영 전략의 상호 활용 및 인적·물적 인프라 공유 ▲사회공헌 활동 공동 추진 등이다.

탁 SM 공동대표는 "SM은 사회공헌 브랜드인 스마일을 통해 음악과 문화를 활용한 사회적 가치 창출에 노력해왔다"며 "고려대학교의료원과의 협력을 통해 더 나은 사회적 가치를 실현해 나갈 수 있기를 기대한다"고 전했다.





이이슬 기자



