본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

SM, 고대의료원과 사회적 가치 실현 '맞손'

이이슬기자

입력2025.12.30 13:18

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
(왼쪽부터)탁영준공동대표, 윤을식 고려대 의무부총장겸의료원장. SM엔터테인먼트 제공

(왼쪽부터)탁영준공동대표, 윤을식 고려대 의무부총장겸의료원장. SM엔터테인먼트 제공

AD
원본보기 아이콘

SM엔터테인먼트가 고려대학교의료원과 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.


SM은 29일 서울 성수동 본사에서 고려대학교의료원과 협약식을 진행했다. 이날 행사에는 탁영준 SM 공동대표와 윤을식 고려대학교 의무부총장 겸 의료원장 등이 참석했다.

구체적인 협력 분야는 ▲환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 위한 공동 협력 ▲기관별 ESG 경영 전략의 상호 활용 및 인적·물적 인프라 공유 ▲사회공헌 활동 공동 추진 등이다.


탁 SM 공동대표는 "SM은 사회공헌 브랜드인 스마일을 통해 음악과 문화를 활용한 사회적 가치 창출에 노력해왔다"며 "고려대학교의료원과의 협력을 통해 더 나은 사회적 가치를 실현해 나갈 수 있기를 기대한다"고 전했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸 떠?" '알고리즘 리셋' 하는 MZ들 '보디빌더 사진만 가득' 얼굴 화끈…"이게 왜 자꾸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"화장실 쓰고 커피 주문 안 해" 영업 방해 신고한 점주

"위급 시 아내 말고 나부터" 차량 스티커 문구에 누리꾼 '발칵'

박나래 대신 사과한 전현무…"송구스럽다 '나혼산' 달라질 것"

유명 트로트 여가수, 상간 소송 피소…애정행각 CCTV 포착

고장 난 전조등 대신 '손전등' 꽂고 달렸다…美 '맥가이버 운전자' 논란

'연명형 대출' 줄이고 상권 키운다…소상공인 정책, 구조 전환

"최악 면했다"…美, 삼성·SK 중국 공장 장비 반출 '연간 승인'

새로운 이슈 보기