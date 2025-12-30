정선군, ‘가리왕산 국가정원 조성’ 염원 담은 2026 해맞이 축제 개최

정선군, 가리왕산 케이블카서

2026년 신년 해맞이·국가정원 기원 행사 개최

강원도 정선군은 2026년 새해 첫날인 1월 1일 가리왕산 케이블카 일원에서 '2026 가리왕산 해맞이 축제'를 개최한다고 30일 밝혔다.

가리왕산케이블카 일출. 정선군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 해맞이 축제는 가리왕산의 올림픽 유산을 바탕으로 국가정원 조성에 대한 군민의 염원과 새해 희망을 함께 나누기 위해 마련됐으며, 관내외 기관·단체 관계자와 군민 등 1000여 명이 참여할 예정이다.

행사는 오전 6시 20분부터 가리왕산 케이블카 운행을 시작으로, 상부 탑승장인 가리왕산역 일원에서 해맞이와 함께 '가리왕산 국가정원 조성 기원 퍼포먼스'를 진행한다. 이후 알파인 플라자 주차장 일원에서는 신년 인사와 덕담을 나누는 본행사가 이어진다.

부대행사로는 케이블카 하부 탑승장 앞에서 핫팩을 제공하고, 알파인 플라자 주차장에서는 음식 나눔 행사가 진행돼 새해를 맞아 방문한 군민과 관광객들에게 따뜻한 정을 전할 예정이다. 해당 부대행사는 정선군자원봉사센터를 중심으로 지역 자원봉사단체의 참여로 운영된다.

가리왕산케이블카 일출. 정선군 제공 원본보기 아이콘

박익균 총무행정관은 "이번 해맞이 축제는 가리왕산을 국가정원으로 조성해 미래 세대에 물려주고자 하는 군민 모두의 바람을 함께 나누는 자리"라며 "새해 첫날 가리왕산에서 군민과 방문객들이 희망찬 출발을 할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>