'국정자원 화재' 95일만에 완전 복구…인프라 '체질 개선' 나선다

95일만 709개 시스템 복원

추석 앞두고 정부24 등 먹통

행정시스템 중단 피해 커

앞으로 행정정보시스템을 다루는 공공 데이터센터의 안전 관리 기준과 재해복구체계(DR)가 강화된다. 지난 9월 발생한 국가정보자원관리원 화재 완전 복구를 기점으로 정부는 관련 인프라 개선에 집중하기로 했다.

30일 행정안전부는 국정자원 화재로 영향을 받은 709개 시스템이 이날 오전 9시30분을 기점으로 모두 복구됐다고 밝혔다. 국정자원 대전 본원에 화재가 발생한 지 95일 만이다. 마지막으로 복구된 시스템은 대구센터 민관협력 클라우드로 이전해 복원한 시스템 중 3개다. ▲스마트워크센터 지원 ▲모바일전자정부시스템 ▲모바일전자정부시스템 지원 등이 전날 복구를 마쳤다.

앞서 추석 연휴를 앞둔 지난 9월26일 국정자원 대전본원에서 리튬이온배터리 이설 작업 중 화재가 발생해 정부 행정정보시스템이 마비됐다. 화재 발생 직후 행안부는 재난 위기경보를 즉시 발령하고 중앙재난안전대책본부를 가동했다. 시스템 복구율이 점차 높아지면서 위기경보 단계를 하향하고, 중대본도 '위기상황대응본부' 및 '위기상황대응팀'으로 전환했다.

행안부는 이날 모든 시스템이 복구됨에 따라 재난 위기경보 '주의' 단계를 해제하고 행정정보시스템 재난 대응체계를 종료했다. 다만 대응체계 종료 후에도 시스템을 관리하는 각 부처를 중심으로 소관 시스템을 직접 모니터링하고, 문제가 발생할 경우 관계기관 간 협조를 통해 신속히 대응할 계획이다.

국정자원 화재로 드러난 정보시스템 관련 인프라 체질 개선에도 나선다. 행안부는 국가인공지능전략위원회의 인공지능(AI) 정부 인프라·거버넌스 혁신 방안이 수립되는 대로 작업을 진행할 예정이다. 민간 데이터센터보다 미흡하다는 지적을 받은 공공 데이터센터의 안전 관리 기준을 강화하고, 재난 상황에서 '시스템 이중화' '실시간 백업' 등 작동하는 재해복구체계(DR)를 전방위적으로 개선할 방침이다.

내년 행안부 예산안에 국정자원 관련 예산이 증액 반영되기도 했다. 긴급복구를 위한 전산장비를 구축하고 민간 클라우드로 전환하는 예산 490억원, 주요 재해복구체계(DR) 개선 및 노후화된 대전 센터를 단계적으로 이전하는 예산 3434억원 등이 국회를 통과했다.

정부가 이같이 대대적인 손질에 나선 것은 국정자원 화재 당시 '행정 시스템 중단'이 일으킨 여파가 그만큼 컸기 때문이다. 추석 연휴를 앞둔 상황에서 우체국택배, 정부24, 모바일신분증 등 생활 전반에 걸쳐 국민 불편이 확대됐다. 화장시설을 예약하는 서비스인 'e하늘장사정보시스템' 접속이 제한돼 예약에 차질을 빚기도 했다.

관가나 산업계에 미치는 영향도 지대했다. 공무원들이 업무용 클라우드로 사용하는 'G드라이브'는 백업 없이 소실됐고, 메일 시스템까지 마비되며 복구가 될 때까지 민간 메신저를 이용했다. 전략물자관리시스템, 나라장터 등 기업에 필수적인 시스템이 멈추면서 기업들의 민원이 늘어난 바 있다.

윤호중 행안부 장관은 "이번 일을 교훈 삼아 정부는 국가정보자원 관리체계 전반을 근본적으로 개선하고 안정성과 신뢰성을 높이는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>