◇4급 승진
▲김성희 ▲김현남 ▲허후심 ▲한원식
◇5급 승진
▲강경민 ▲송성천 ▲이윤주 ▲정승균 ▲서명란 ▲유현수
호남취재본부 신동호 기자
[인사] 광주 서구청
2025년 12월 29일(월)
