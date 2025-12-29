합포구 오동동 기부천사 박상준 씨, 연말 라면 100박스 기탁

따뜻한 나눔으로 지역사회 온정 더해



경남 창원특례시 마산합포구 오동동은 개인기부자 박상준 씨가 연말을 맞아 29일 오동동행정복지센터에 라면 100박스를 기탁했다고 밝혔다.

오동동 기부천사 박상준, 연말 라면 100박스 기탁.

이는 매년 연말 기부를 이어온 박상준 씨의 꾸준한 나눔의 일환으로 지역 사회에 훈훈한 온기를 전하고 있다.

박 씨는 오동동행정복지센터를 통해 도움이 필요한 이웃에게 실질적인 도움을 제공하기 위해 해마다 물품 기탁을 이어오고 있다. 특히 이번에 기탁된 라면 100박스는 지역 내 소외계층 및 어려운 가정에 전달될 예정이며, 연말 시기 더불어 살아가는 따뜻한 공동체 형성에 기여하고 있다.

박상준 씨는 "지역사회에서 받은 사랑을 되돌려 드리고 싶어 나눔을 실천하게 되었다. 많은 분들이 따뜻한 연말을 보내시기를 진심으로 바란다. 앞으로도 작은 힘이나마 보탤 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

조일용 오동동장은 "매년 지역사회를 위해 따뜻한 기부를 실천하는 박상준 님께 깊이 감사드린다. 지역 주민 모두가 함께 나누고 돌보는 공동체로 거듭나길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



