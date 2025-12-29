강원도, 반도체 투자 ‘3000억 시대’ 개막…소재·의료반도체 국산화 속도

기존 10종 사업에 R&D 포함한 2개 국비 추가 확보

소재·부품 국산화-의료반도체 설계부터 시제품 개발까지

강원특별자치도가 29일 반도체산업 육성을 위한 신규 국비사업을 잇달아 확보하며 총 3000억원 규모의 투자 라인업을 완성했다고 밝혔다.

강원 반도체산업 생태계 구축 확장. 강원도 제공

이는 단순한 예산 확보를 넘어 강원자치도가 반도체 소재·부품 국산화 및 의료반도체 설계부터 시제품 개발까지 미래 산업의 실질적인 거점으로 도약하는 중대한 전환점이 될 것이라는 점에서 큰 의미가 있다.

도는 기존에 추진 중인 10개 사업(2320억원 규모)에 2026년 R&D를 포함한 680억원 규모의 신규 국비사업 2개를 추가로 반영하여, 총 12종의 고도화된 사업에 3000억원에 달하는 대규모 투자로 반도체 산업 성장에 강력한 탄력을 받게 됐다.

특히, 이번에 추가 확보된 2개 사업은 강원 반도체산업의 질적 성장을 이끌 핵심 동력으로, 국비 확보를 통해 사업 추진의 안정성을 뒷받침함과 동시에 반도체 거점 조성을 위한 견인차 역할을 할 것으로 기대된다.

먼저, '반도체 첨단세라믹 소재·부품·공정 혁신기술개발'사업에는 총사업비 400억원이 투입된다. 도는 2026년 국비 32억원을 우선 확보해 차세대 반도체 제조의 핵심인 소재·부품의 기술 자립화에 나선다. 이를 통해 해외 의존도가 높았던 관련 분야의 국산화를 앞당기고, 국내 공급망의 주권을 확보해 나갈 방침이다.

이어, '의료반도체 실증플랫폼 구축'사업은 총사업비 280억원 규모로 추진된다. 2026년 국비 10억원 확보를 시작으로 고령화시대 급증하는 헬스케어 수요를 겨냥한다. 도의 반도체 산업 인프라를 기반으로, 지역특화산업인 의료·헬스케어 맞춤형 반도체 설계부터 실증까지 전 과정을 지원하는 혁신 플랫폼을 조성한다는 구상이다.





춘천=이종구 기자



