▲편집국장 태원준 ▲논설위원실 대기자 고승욱 ▲논설위원실 수석논설위원 남도영 ▲대외협력국장 노석철 ▲경영전략실장 천성우 ▲쿠키미디어 대표 한장희
[인사]국민일보
2025년 12월 28일(일)
