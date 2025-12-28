[전문가칼럼]운명과 양자·관계의 미학

병오년(丙午年)의 불길을 다스리는 최상의 명운(命運)

연말의 술자리는 벌써 내년 선거판에 대한 담론으로 뜨겁다.

특히 보수의 심장이라 불리는 대구와 경북 일대에서는 이른바 '참새'들 사이에서 벌써 당선자가 낙점되었다는 풍문이 파다하다.

이제 선거는 누군가의 눈치를 보거나 심각하게 논해야 할 금기어가 아닌, 술안주의 가벼운 이야깃거리가 된 모양새다.

이러한 혼란을 틈타 어김없이 브로커들의 움직임이 포착된다.

과거 선거판에서 광고비 대신 현금을 수취하여 팀원들에게 조직적으로 분배하던 일부 기자들의 상습적인 행태가 다시금 여의도와 용산 대통령실 주변에서 냄새를 풍기기 시작한 것이다.

특정 목적을 위해 일시적으로 결집하여 이권을 나누는 '선거철 용병' 혹은 '이익 공동체'라 불리는 이들 팀원의 움직임은 이미 숨길 수 없는 냄새로 번지고 있다.

그러나 명리학과 현대 물리학의 관점에서 보면 승부의 결론은 이미 에너지의 파동 속에 예고되어 있다.

거액의 돈과 권모술수가 난무한들 '될 자'는 결국 되고, '안 될 자'는 그 이유를 끝내 모른 채 몰락할 뿐이다.

천기의 흐름에 귀가 어두우면 오직 당사자만 그 진실을 보지 못하고 허상에 매몰된다.

인간의 명운은 사주팔자라는 여덟 글자에 고정된 결정론적 형벌이 아니다.

양자역학적 관점에서 사주 원국은 무한한 확률이 중첩된 '파동 함수'이며, 이것이 대운(大運)과 세운(歲運)이라는 거대한 에너지의 장(Field)과 만날 때 비로소 하나의 현실로 수축(Collapse)된다.

다가오는 2026년 병오년(丙午年)과 같은 대격변기에는 원국에 고착된 글자보다 운의 역동성이 승패를 가른다.

선거라는 전장에서 최후의 미소를 짓는 자는 질서의 정관(正관)이 아닌, 파격과 카리스마를 상징하는 '편관(偏官)'의 에너지를 다스리는 자다.

편관은 기존의 궤도를 이탈하여 새로운 차원으로 도약하는 '양자 도약(Quantum Leap)'의 강력한 추동력을 품고 있기 때문이다.

병오년의 극강한 화(火)의 파동을 승리로 치환하기 위해서는 이를 수용하고 변환할 기제(機制)가 필수적이다.

'임수(壬水)'와 같은 강력한 수기로 폭주하는 화기를 제어하거나, 습기를 머금은 '진토(辰土)'로 그 뜨거운 열기를 설기(洩氣)하여 내실로 흡수하는 구조를 갖춘 자가 유리하다.

이들은 태양의 열기를 자신의 동력원으로 삼아 대중의 갈망을 권력의 실체로 응축해낸다.

사주에 관성이 부족함에도 연전연승을 거두는 비결은 '운의 상대성'과 '인적 결합'에 숨어 있다.

유비(劉備)가 조자룡이라는 강운(强運)의 조력자와 양자적 얽힘을 형성하여 자신의 부족한 투과력을 보완했듯, 타인의 기운을 차용해 '보강 간섭(Constructive Interference)'을 일으키는 것이 승리의 핵심이다.

반면, 과거의 악습을 되풀이하는 브로커나 탁한 기운의 인연이 곁을 지키면 상쇄 간섭이 일어나 공들인 궤도는 순식간에 붕괴된다.

결국 운명은 우리가 맺는 관계와 선택에 의해 재구성되는 역동적인 전장이다.

돈으로 표를 사고 미디어의 허상에 기대어 권력을 쥐려는 시도는 병오년의 불길 앞에서 한 줌의 재로 변할 것이다.

병오년의 태양은 모든 은밀한 조작을 빛으로 드러내고 진실만을 남기는 정화(淨化)의 시기가 될 것이기 때문이다.

대운의 흐름을 읽고 맑은 인연과 공명하며 사필귀정(事必歸正)의 원리를 실천하는 자, 그가 바로 2026년의 태양 아래 최후의 승자로 빛날 것이다.

최대억 아시아경제 대구경북취재국장/명리 분석가 AD 원본보기 아이콘

