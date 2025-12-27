◇ 4급 전보
▲ 맑은물사업소장 이구
◇ 4급 승진
▲ 도시주택국장 오형만
◇ 5급 전보
▲ 공여지개발과장 김상욱 ▲ 비서실장 남현우 ▲ 시민안전과장 최상진 ▲ 회계과장 한인호 ▲ 복지정책과장 마은정 ▲ 노인복지과장 이필구 ▲ 장애인복지과장 배은경 ▲ 아동돌봄과장 강수진 ▲ 도시정책과장 유창훈 ▲ 철도교통과장 차영상 ▲ 자동차관리과장 김종미 ▲ 기후에너지과장 김보경 ▲ 자원순환과장 권대익 ▲ 수도과장 이종호 ▲ 하수과장 서정선 ▲ 녹양동장 최경섭 ▲ 송산3동 복지지원과장 이재철 ▲ 장암동장 박재범 ▲ 시의회 파견 김영삼 ▲ 감사원 파견 김성용
◇ 5급 승진
▲ 체육과장 직무대리 정영준 ▲ 하수처리과장 직무대리 박운선 ▲ 흥선동 허가지원과장 직무대리 송영란 ▲ 가능동장 직무대리 진주연
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스연봉의 절반이 보너스로 나온다…사상 최대 실적 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>