본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[인사]의정부시

이종구기자

입력2025.12.27 13:35

시계아이콘00분 21초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

◇ 4급 전보

▲ 맑은물사업소장 이구

◇ 4급 승진

▲ 도시주택국장 오형만

◇ 5급 전보

▲ 공여지개발과장 김상욱 ▲ 비서실장 남현우 ▲ 시민안전과장 최상진 ▲ 회계과장 한인호 ▲ 복지정책과장 마은정 ▲ 노인복지과장 이필구 ▲ 장애인복지과장 배은경 ▲ 아동돌봄과장 강수진 ▲ 도시정책과장 유창훈 ▲ 철도교통과장 차영상 ▲ 자동차관리과장 김종미 ▲ 기후에너지과장 김보경 ▲ 자원순환과장 권대익 ▲ 수도과장 이종호 ▲ 하수과장 서정선 ▲ 녹양동장 최경섭 ▲ 송산3동 복지지원과장 이재철 ▲ 장암동장 박재범 ▲ 시의회 파견 김영삼 ▲ 감사원 파견 김성용

◇ 5급 승진

▲ 체육과장 직무대리 정영준 ▲ 하수처리과장 직무대리 박운선 ▲ 흥선동 허가지원과장 직무대리 송영란 ▲ 가능동장 직무대리 진주연





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

연봉의 절반이 보너스로 나온다…사상 최대 실적 낸 삼성바이오로직스 연봉의 절반이 보너스로 나온다…사상 최대 실적 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"샤넬백 빌려드립니다"젊은층에 유행 중인 부업

"2만원에 임산부 구합니다"…성심당 '임산부 프리패스' 악용

"남자들은 원래 다 이래"…월급 적다던 남편, 3년 동안 성과급 숨겼다

"면치기 안 해요"…한 달 만에 1억뷰 찍은 에스파 신라면 광고

유재석, '조폭 연루설' 조세호 언급…"이제는 혼자네"

"썰매 끌 순록이 없어…우크라戰 때문에"

한국 장기 체류 외국인 160만명…중국인이 가장 많아

새로운 이슈 보기