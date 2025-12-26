본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광명시, 2032년까지 '메모리얼파크' 납골당 2배 이상 늘린다

정두환기자

입력2025.12.26 09:07

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

별동 증축으로 3.7만기 추가
화장 수요 증가에 선제 대응

경기도 광명시가 급증하는 화장에 따른 납골당 수요 증가에 선제 대응하기 위해 시립 봉안시설 규모를 오는 2032년까지 2배 이상 늘린다.

광명시가 일직동에 운영중인 '광명 메모리얼파크' 전경. 시는 오는 2032년까지 별동 증축을 통해 메모리얼파크의 납골당 수용 규모를 3만7000기 늘리기로 했다. 광명시 제공

광명시가 일직동에 운영중인 '광명 메모리얼파크' 전경. 시는 오는 2032년까지 별동 증축을 통해 메모리얼파크의 납골당 수용 규모를 3만7000기 늘리기로 했다. 광명시 제공

AD
원본보기 아이콘

광명시는 오는 2032년까지 별동 증축을 통해 현재 3만2952기 규모인 '광명 메모리얼파크'의 납골당을 3만7000기 추가하기로 했다고 26일 밝혔다.


2009년 광명 일직동 497에 문을 연 '광명 메모리얼파크'는 시립 봉안시설이다. 이곳은 개인단 1만3940기, 부부단 1만9012기 등 총 3만 2952기의 봉안시설을 갖추고 있다.

시가 봉안시설 증축을 추진하는 것은 화장 문화 확산으로 납골당 수요가 급증하면서 시설 부족이 예상되어서다. 메모리얼파크는 23일 기준 73%인 2만4040기가 사용 중으로, 오는 2029년이면 만장이 예상된다.


시는 실시설계 용역 등 관련 절차를 거쳐 오는 2032년 준공을 목표로 사업을 추진할 예정이다. 시는 현재의 화장 증가 추세를 반영할 경우 증축 이후에는 최소 2043년까지 안정적인 봉안시설 이용이 가능할 것으로 내다보고 있다.


한편 시가 지난 5월부터 타당성 조사와 함께 진행한 설문조사에서는 응답자의 86.3%가 메모리얼파크 증축에 찬성했으며, 79%는 증축 이후 봉안시설 이용 의향이 있다고 답했다.

박승원 광명시장은 "장사시설은 단순한 시설 확충의 문제가 아니라 시민의 삶을 어디까지 책임질 것인가에 대한 도시의 태도"라며 "시는 삶의 시작부터 마지막 순간까지 존중받는 도시가 되도록 장사·복지 인프라를 확충해 나갈 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비상사태' 선언한 美 "외출하지 마세요" 강력한 폭풍우에 정전까지…'비... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"라면 먹는 카리나 어떤데"…신라면 광고 한달새 1억뷰 찍었다

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

"화장실서 담배피면 안보이겠지?" 했다가 화들짝

박정훈 "파렴치한 기업…쿠팡처럼 하면 안된다 보여줘야"

"美 J-1비자 '현대판 노예'로 악용…근로시간 위반·산재 등 속출"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

새로운 이슈 보기