서구, 청소년자율공간 '다같이 즐겁당' 개관

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.25 10:16

청소년 전용 쉼터…1월 본격 운영

광주광역시 서구는 청소년들이 자유롭게 쉬고 소통할 수 있는 자율공간 '다같이 즐겁당(堂)'을 조성하고 내년 1월부터 본격 운영에 나선다. 광주 서구청 제공

광주광역시 서구는 청소년들이 자유롭게 쉬고 소통할 수 있는 자율공간 '다같이 즐겁당(堂)'을 조성하고 내년 1월부터 본격 운영에 나선다. 광주 서구청 제공

광주광역시 서구는 청소년들이 자유롭게 쉬고 소통할 수 있는 자율공간 '다같이 즐겁당(堂)'을 조성하고 내년 1월부터 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.


'다같이 즐겁당(堂)'은 풍암동 한 아파트 관리동 3층(풍암순환로 70)에 마련된 서구 유일의 청소년 전용 공간으로 학업과 경쟁 중심의 일상에서 벗어나 놀 권리, 쉴 권리, 자유로울 권리를 보장하기 위해 조성됐다. 아파트 측에서 216㎡ 면적의 공간을 무상 제공하고 광주시와 서구가 예산을 투입해 최근 리모델링을 마쳤다.

공간 내부는 청소년들의 다양한 취향과 수요를 반영한 복합형 자율공간으로 ▲VR체험존 ▲닌텐도·플레이스테이션 등의 게임을 즐길 수 있는 PC존 ▲포토부스 ▲노래방 ▲북카페 ▲휴게룸 등 놀이·문화·휴식을 아우르는 시설을 갖췄다.


또 청소년들이 주체가 돼 공간 운영에 주도적으로 참여하고 청소년 참여형 프로그램과 문화활동도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.


이용 대상은 9세부터 18세 이하의 청소년으로 별도의 이용료 없이 자유롭게 이용할 수 있다. 운영시간은 화요일부터 금요일까지는 오후 1시~8시, 토요일은 오전 10시~오후 6시이며, 일요일과 월요일, 공휴일은 휴관한다.

김이강 서구청장은 "청소년 자율공간은 단순한 시설을 넘어 청소년들이 잠시 경쟁에서 벗어나 자신을 돌아보고 또래와 자연스럽게 어울릴 수 있는 쉼터이자 아지트가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
