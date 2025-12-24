본문 바로가기
한국영상자료원 신임 원장 공개 모집

이종길기자

입력2025.12.24 19:19

내년 1월 6일까지…임기 3년, 연임 가능

한국영상자료원 원장추천위원회는 내년 1월 6일까지 신임 원장을 공개 모집한다고 24일 밝혔다. 영상자료 수집, 보존, 전시, 교류 업무 전문성과 공공기관 경영 능력을 고루 갖춘 인사를 뽑는다. 임기는 3년이며 경영실적 평가를 고려해 1년 단위로 연임할 수 있다.


원장은 원장추천위원회 서류 및 면접 심사를 거쳐 후보자가 선출되며, 문화체육관광부에서 임명한다. 지원서는 영상자료원 상암 본원 전략기획팀으로 방문 또는 등기우편으로 접수하면 된다.

영상자료원은 1974년 필름보관소로 출발한 국내 유일의 영화 아카이브 기관이다. 한국영화 및 영상자료를 수집·보존·복원하고, 상영·전시·자료 발간 등의 서비스를 제공한다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
