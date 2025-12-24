본문 바로가기
금융

신한금융, 서울대병원서 환아 위한 '동행 산타' 봉사

김혜민기자

입력2025.12.24 16:04

신한금융그룹은 서울 종로구 서울대학교병원에서 서울대어린이병원, 아이들과미래재단과 함께 환아들을 위한 '동행 산타' 봉사활동을 진행했다고 24일 밝혔다.

23일 오후 신한금융그룹 임직원들이 서울 종로구 서울대병원의 환아들을 찾아 크리스마스 선물을 전하고 있다. 신한금융 제공

23일 오후 신한금융그룹 임직원들이 서울 종로구 서울대병원의 환아들을 찾아 크리스마스 선물을 전하고 있다. 신한금융 제공

이번 봉사활동은 신한금융의 대표적인 사회공헌 프로그램인 '글로벌 원신한 자원봉사대축제'의 올해 마지막 활동이다. 연말 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 의료 현장에서 아이들에게 정서적 위로를 전하기 위해 마련됐다.


신한금융 임직원 20여명은 크리스마스를 앞두고 산타 복장으로 병원을 찾아 외래 및 입원 아동들과 함께 크리스마스 걱정인형 만들기, 크리스마스 트리 제작, 쿠키 나눔 등 체험 프로그램을 진행했다.

신한금융 관계자는 "이번 활동이 병원에 머무는 아이들에게 잠시나마 즐거움과 위로를 전하는 계기가 되길 바란다"며 "신한금융은 임직원이 직접 참여하는 사회공헌을 통해 지역사회와 정서적으로 연결되고, 일상에서 체감할 수 있는 따뜻한 동행을 지속해 나갈 계획"이라고 말했다.


한편 신한금융은 올해 '글로벌 원신한 자원봉사대축제'를 통해 약 9000명의 임직원이 30여차례의 봉사활동에 참여했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
