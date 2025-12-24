본문 바로가기
[인사] 울주군

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.24 16:55

(승진 6명)

◇4급 △행정지원국장 진병석 △안전주택국장 안지연

◇5급 △교육체육과장 직무대리 김규열 △보건소 보건과장 직무대리 이종득 △범서읍 생활복지과장 직무대리 김재은

◇지방전문경력관 가군 △홍보미디어과 이상용


(전보 12명)

◇5급 △기획예산실장 이미희 △총무과장 이형석 △총무과(비서실장) 김연희 △회계과장 유옥선 △자원위생과장 안선영 △지역경제과장 문지영 △에너지정책과장 박두진 △서생면장 최자애 △상북면장 박미영 △삼동면장 윤순옥 △농업정책과장 김태호 △청량읍장 박계근

(전출 2명)

◇3급= △울산시 윤덕중

◇5급= △울산시 이동현


(전입 3명)

◇3급 △부군수 노동완


◇5급 △도시과장 김병목 △축수산과장 직무대리 박철민

(계획인사교류 2명)

◇5급 △울산시 전순이 △교통정책과장 이상훈


(계획인사교류 해제 2명)

◇5급 △울산시 조동혁 △세무1과장 엄진희





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
