화성시, 감사원 '자체감사활동' 평가서 '성과향상' 부문 1위

경기도 화성시는 감사원이 실시한 '2025년 자체감사활동 심사 평가'에서 '성과향상 부문' 최우수 기관으로 선정됐다고 24일 밝혔다.

이 평가는 '공공감사에 관한 법률'에 따라 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등을 대상으로 자체감사 조직·인력 운영, 감사 계획·집행 및 사후조치, 내부통제 지원 실적 등을 종합적으로 심사하는 제도다.

시는 올해 평가에서 시급 기초지자체 중 1위를 기록해 기관 표창을 받았다.

화성시 감사관은 이번 평가에서 ▲자체감사기구 인력의 전문성 강화 ▲시민 생활과 밀접한 분야에 대한 감사 확대 ▲제도 개선 및 내부통제 강화 등을 중점적으로 추진한 점에서 높은 평가를 받았다. 특히 전년 대비 평가 결과가 가장 크게 개선된 지자체로 인정받으며 성과향상 최우수 기관으로 선정됐다.

최원교 화성시 감사관은 "각 부서가 적극행정을 안정적으로 추진할 수 있도록 지원하는 전략적 파트너가 될 수 있도록 감사 역량을 지속해서 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>