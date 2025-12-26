본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

'올-몰트' 맥주시장 3년 연속 1위 오른 '켈리'

임혜선기자

입력2025.12.26 11:00

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2023년부터 3년 연속 시장 선도
진정성 있는 브랜드 스토리 만들 것

하이트진로의 대표 맥주 브랜드 '켈리(Kelly)'가 올 몰트(All-Malt) 맥주 시장을 선도하고 있다. 올 몰트 맥주(All-Malt Beer)란 맥주 3대 원료인 맥아, 홉, 물 외에 옥수수, 쌀 등 다른 곡물이나 전분을 첨가하지 않은 100% 보리 맥아를 사용해 만든 맥주를 의미한다.


하이트진로는 "시장조사기관 닐슨코리아의 올해 누적 판매 자료 기준으로 켈리가 2위인 A사의 올 몰트 제품 대비 약 1.8배 높은 판매량을 기록했다"면서 " 출시 첫해부터 3년 연속 올 몰트 맥주 시장 1위를 이어가고 있다"고 26일 밝혔다.

켈리 제품 이미지. 하이트진로 제공.

켈리 제품 이미지. 하이트진로 제공.

AD
원본보기 아이콘

켈리는 2023년 출시 이후 36일 만에 100만 상자 판매를 돌파하며 국내 맥주 브랜드 중 최단기록을 세웠고, 출시 2년 반 만인 올해 9월 기준 누적 판매량 7억3000만병을 넘어섰다. 이는 올 몰트 맥주 시장에서 선도하고 있음을 보여주는 성과다.


이 같은 성과는 덴마크산 프리미엄 맥아 100%와 더블 숙성(Double Aging) 공법으로 완성한 '더블 임팩트라가' 켈리의 차별화된 품질 경쟁력에 기반한다. 북대서양 해풍을 맞고 자란 덴마크 프리미엄 맥아를 사용해 깊고 풍부한 몰트 풍미와 부드러운 목 넘김, 강렬한 탄산 감을 동시에 구현하며 프리미엄 올 몰트 맥주의 기준을 제시했다는 평가다.


또한 하이트진로는 지난해 8월 덴마크 프리미엄 맥아 100%에 이어 '100% 유기농 홉'을 사용한 에디션을 선보이며, 켈리의 원재료에 대한 진정성과 품질 철학을 소비자에게 더욱 확실히 각인시켰다.'켈리후레쉬홉 에디션'은 미국 최대 홉 생산 기업 '야키마치프홉스'와 협업해, 미국 USDA 인증받은 유기농 홉(제품 내 호프 펠릿 0.07% 사용)을 100% 사용한 것이 특징이다. 출시 초기에 130만캔이 완판되며 큰 호응을 얻었고, 이후 이어지는 소비자들의 재출시 요청에 힘입어 하이트진로는 1년 만에 이례적인 재출시를 단행했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메뉴에 메가커피 '방긋' "또 대박 터졌다"…2초에 한개씩 팔리는 겨울 신메... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

비즈니스석 앉아 김밥에 라면 먹으며 "지긋지긋한 가난"…난데없는 챌린지 논란

"물 마시다 취할 뻔"…韓 편의점서 '페트병 생수' 산 日 관광객 화들짝

'저속노화' 정희원, 스토킹 고소 연구원에 "살려달라" 메시지

벨튀도 모자라 도어킥?…"다치거나 죽을 수도" 강력 경고

'일본 여행 가지마' 中 또 초강수…여행사에 "비자신청 40% 줄여라"

'北매체 사이트 개방' 李대통령 지시에 속도냈지만…'방미심위'에 발목

이 대통령, 새해 연하장 발송…"어려움도 함께라면 이겨낼 수 있다"

새로운 이슈 보기